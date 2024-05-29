Hamas'tan ABD'ye İsrail kınaması

Hamas'tan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

ifadesinin kullanıldığı açıklamada, çadırların hedef alınması sonucu ortaya çıkan görüntüler ve uluslararası tepkilere rağmen ABD'nin bu tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

ifadesinin kullanıldığı açıklamada, çadırların hedef alınması sonucu ortaya çıkan görüntüler ve uluslararası tepkilere rağmen ABD'nin bu tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin, Refah saldırısının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini" aşmadığı yönündeki savunmasına da tepki gösterilen açıklamada, Kirby'nin ifadelerinin, "Amerikan yönetiminin sivillerin hayatlarını hiçe saydığını ve sivillerin öldürülmesindeki suç ortaklığını" açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını "çok trajik ve üzüntü verici" olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini" aşmadığını savunmuştu.