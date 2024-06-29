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Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Müzakereler çıkmaza girdi

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken Hamas'tan ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirterek, Hamas'ın savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu da söyledi.

22:12 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:28 - 29/06/2024 Cumartesi
IHA
Usame Hamdan
Usame Hamdan

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

"Savaşı bitirecek ateşkese açığız"

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, bölgede ateşkes müzakereleri de çıkmaza girdi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki savaş nedeniyle İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Hamdan, Hamas'ın savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu söyledi.

"Kıtlık hayatı tehdit ediyor"

Kıtlığın Gazze Şeridi'nde, özellikle Gazze şehri ve kuzey bölgelerinde Filistinlilerin hayatını tehdit etmeye devam ettiğini vurgulayan Hamdan, İsrail'i gıda, su, ilaç ve yakıt girişine izin vermemekle suçladı. Hamdan, “Birçok uluslararası kuruluş, 2,3 milyonluk Gazze Şeridi nüfusunun günde en az 500 yardım kamyonuna ihtiyaç duyduğunu teyit etti” ifadelerini kullandı.

“50 bin 400 çocuk akut olarak yetersiz beslenmekte”

Birleşmiş Milletler kurumlarının verilerine göre, Gazze nüfusunun tamamı şu anda gıda güvencesinden yoksun durumda. 5 yaşın altındaki 346 bin çocuk yetersiz beslenirken, 5 yaşın altındaki 50 bin 400 çocuk ise akut olarak yetersiz besleniyor. Bölgede 160 bin hamile ve emziren kadının da yetersiz beslenmesini önlemek için ek gıdaya ihtiyaç duyuluyor.



#Hamas
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#Ateşkes
#İsrail
37 dakika önce
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