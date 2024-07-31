Haniye suikastinin ardından bir suikast girişimi de Sudan'da: Devlet Başkanı son anda kurtuldu

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından suikastle şehit edilmesinin ardından bir suikast haberi de Sudan'dan geldi.





Sudan’ın doğusunda bulunan bir üsse, ordu komutanının ziyareti sırasında drone ile saldırı gerçekleştirildi.





Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah el-Burhan, suikast girişiminin hedefi oldu.





Beş kişi öldü





Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Sudan'ın Kızıldeniz eyaletindeki fiili başkent Port Sudan'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Gibet ordu üssünde bir mezuniyet töreninde gerçekleştiği ve beş kişinin öldüğü belirtildi.









Sağ olarak kurtuldu





Sudanlı kaynakların açıklamasına göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah el-Burhan'ın suikast girişiminden kurtulduğu bildirildi.





Saldırıdan kurtulan Burhan, olay yerinden ayrıldı.





İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, son aylarda ordu mevzilerine yönelik bu tür saldırıların sonuncusu ve Port Sudan'a en yakın olanı.





Üstlenen yok





Ordunun savaştaki rakibi olan paramiliter Hızlı Destek Güçleri bu saldırıların hiçbirinin sorumluluğunu üstlenmedi.





Saldırı, orduya bağlı dışişleri bakanlığının ABD'nin ağustos ayında İsviçre'de yapılacak görüşmeler için yaptığı daveti şartlı olarak kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.





RSF, bakanlığın açıklamasına yanıt vererek, kamu hizmetinin büyük bir bölümünü oluşturan İslamcılarla değil, sadece orduyla müzakere edeceğini söyledi.















