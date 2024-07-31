|
Dünya

Haniye suikastinin ardından bir suikast girişimi de Sudan'da: Devlet Başkanı son anda kurtuldu

Sudan'da bir insansız hava aracı, ordu komutanı General Abdel Fattah al-Burhan'ın ziyaret ettiği sırada bir ordu üssünü hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken iki dronun düşürüldüğü açıklandı. Bu saldırı, 15 aydır süren iç savaşı sona erdirme çabalarına ciddi bir darbe vurdu.

12:15 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:15 - 31/07/2024 Çarşamba
Diğer
General Abdel Fattah al-Burhan
General Abdel Fattah al-Burhan

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından suikastle şehit edilmesinin ardından bir suikast haberi de Sudan'dan geldi.


Sudan’ın doğusunda bulunan bir üsse, ordu komutanının ziyareti sırasında drone ile saldırı gerçekleştirildi.


Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah el-Burhan, suikast girişiminin hedefi oldu.


Beş kişi öldü


Ordu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Sudan'ın Kızıldeniz eyaletindeki fiili başkent Port Sudan'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Gibet ordu üssünde bir mezuniyet töreninde gerçekleştiği ve beş kişinin öldüğü belirtildi.



Sağ olarak kurtuldu


Sudanlı kaynakların açıklamasına göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah el-Burhan'ın suikast girişiminden kurtulduğu bildirildi.


Saldırıdan kurtulan Burhan, olay yerinden ayrıldı.


İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, son aylarda ordu mevzilerine yönelik bu tür saldırıların sonuncusu ve Port Sudan'a en yakın olanı.


Üstlenen yok


Ordunun savaştaki rakibi olan paramiliter Hızlı Destek Güçleri bu saldırıların hiçbirinin sorumluluğunu üstlenmedi.


Saldırı, orduya bağlı dışişleri bakanlığının ABD'nin ağustos ayında İsviçre'de yapılacak görüşmeler için yaptığı daveti şartlı olarak kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.


RSF, bakanlığın açıklamasına yanıt vererek, kamu hizmetinin büyük bir bölümünü oluşturan İslamcılarla değil, sadece orduyla müzakere edeceğini söyledi.




Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#Sudan
#suikast
#Kızıldeniz
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Güneşten korunmak için 30 faktörlük güneş kremi kullanın! Ancak hassas tenli olanlar bu uyarıya detaya dikkat etmeli