Haniye'nin şehit edildiği binanın fotoğrafı ortaya çıktı: Gizlice sokulan patlayıcıyla şehit edilmiş

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da katil sürüsü İsrail tarafından suikasta uğradığı 6 katlı binanın fotoğrafı ortaya çıktı. İran basınında yer alan fotoğrafta binanın bir kısmının hasar aldığı görülüyor. Haberde, Haniye'nin kaldığı binanın Tahran'ın kuzeyinde resmi törenler için kullanılan Sadabad Sarayı'na yakın bir konumda yer aldığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gaziler için hizmet verdiği belirtildi.





Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının Haniye'nin bulunduğu odaya füze isabet ettiğini doğruladığını söyledi. Açıklamasında Haniye'nin kaldığı odanın tahrip olduğunu ve binadaki bazı cam, pencere, kapı ve duvarlarda hasar oluştuğunu aktardı.





Gizlice patlayıcı sokmuşlar

New York Times'ın haberine göre; İsmail Haniye'nin kaldığı Tahran misafirhanesine gizlice sokulan patlayıcı bir cihazla şehit edildiği bildirildi.





Haberde, beş Orta Doğu yetkilisine göre bomba yaklaşık iki ay önce misafirhanede saklanmıştı. Misafirhane, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu tarafından yönetiliyor ve korunuyor ve kuzey Tahran'da bulunan Neshat olarak bilinen büyük bir yerleşkenin parçası.









Yetkili, misafirhanedeki odasında olduğu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını ifade etti. Patlamada ayrıca bir koruma da hayatını kaybetti.





Tahran'da suikasta uğradı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, “Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir” ifadeleri yer almıştı.









3 günlük ulusal yas

İran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit edilmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.









Hamaney'den intikam sözü

İran dini lideri Ali Hamaney, Haniye'nin şehit edilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, “Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.



