Haseke’den 800 DEAŞ’lı kaçırıldı ​

Suriye’nin Haseke kentindeki Sanayi Cezaevi’nde terör örgütleri PKK ile DEAŞ arasında yaşanan çatışmalar büyük oranda bitti.

PKK, cezaevinde kontrolün tamamen sağlandığını iddia etti. DEAŞ ise “Baskında hedefimize ulaştık” açıklaması yaptı. DEAŞ kaçırılmak istenen 800 DEAŞ’lının kaçırıldığı, bunlardan 380’inin elebaşı seviyesinde olduğunu duyurdu. PKK, cezaevindeki bazı DEAŞ’lıları bilinmeyen yerlere sevk ederken; yapılan son anlaşmada esir alınan PKK’lılar karşılığında 200 DEAŞ’lının güvenli bölgeye gönderildiği, çatışmaların bu şekilde bittiği öne sürüldü.

BÖYLE KAÇMIŞLAR

DEAŞ’ın yayın organında saldırının tüm ayrıntıları anlatıldı. Örgütün 1 yıldır bu saldırıya hazırlandığı kaydedildi. Kaçışların, isyan sonrası cezaevinin tamamen ele geçirilmesiyle dışarıdaki sözde fedai timleri ile hücrelerin, hapishane kuleleri ve yakındaki akaryakıt müdürlüğüne saldırmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

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DEAŞ, firar eden örgüt mensuplarının, uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarından petrol tanklarını yakarak gizlendiğini, fedai gruplarının cezaevi içindeki silah depolarından aldıkları silah ve mühimmatı dağıtıp esirlerin çıkışını sağladıklarını açıkladı.

Siviller zor durumda

Birleşmiş Milletler (BM), PKK işgalindeki Haseke’de sivillerin durumunun “derinden rahatsız edici” olduğunu duyurdu. BM İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, PKK ile firar eden DEAŞ’lılar arasındaki çatışmaların yerleşim bölgelerinde sürdüğünü aktararak, özel oturum talep etti. Yerel kaynaklar da hapishanenin bir bölümü ve çevresindeki mahallelerde çatışmaların devam ettiğini duyurdu. Resmi kaynaklara göre 124’ü DEAŞ’lı, 50’si PKK’lı, 7’si sivil olmak üzere toplam 181 kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

DÜNYA PKK Haseke’de sivilleri öldürüyor