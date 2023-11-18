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Dünya

Hastane baskınları Batı Şeria’ya sıçradı

Gazze’deki hastanelerde çok sayıda katliama imza atan işgalci İsrail ordusu, şimdide Batı Şeria’daki hastanelere baskınlar düzenlemeye başladı.

Dış Haberler
04:00 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:04 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sosyal medyada da birçok hesap, İbni Sina Hastanesi’ni kuşatan işgalci askerlerin silah zoruyla, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.

Sosyal medyada da birçok hesap, İbni Sina Hastanesi’ni kuşatan işgalci askerlerin silah zoruyla, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.

80’den fazla askeri araç, yüzlerce askerle Cenin’deki İbn-i Sina Hastanesi’ni abluka altına alan terör devletinin askerleri, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin hastaneyi kuşatarak, çalışanların hastaneyi derhal terk etmelerini istediğini ancak bazı görevli doktorların bu talebi reddettiklerini kaydetti. Sosyal medyada da birçok hesap, İbni Sina Hastanesi’ni kuşatan işgalci askerlerin silah zoruyla, acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.


#Filistin
#Batı Şeria
#İsrail
3 saat önce
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