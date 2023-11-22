Hastaneler mezarlığa dönüştü

Terör devleti İsrail’in yoğun saldırılarında Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler devre dışı kalırken, sınırlı imkanlarla çalışmaya devam eden az sayıdaki hastane de kelimenin tam anlamıyla mezarlığı andırıyor. İşgalci gücün, El-Ehli Baptist Hastanesi’nin bombalanmasıyla başlayan bölgedeki büyük hastaneleri hedef alma stratejisi, Şifa Hastanesi’nin boşaltılması ve son olarak Endonezya Hastanesi’ndeki kuşatmayla beraber tüm hızıyla devam ediyor. Filistinli yetkililer, İsrail’in hastaneleri devre dışı bırakarak bölgeyi insansızlaştırma hedefine ulaşmak istediğini belirtti. Hastanelerde doluluk oranı yüzde 190’a kadar ulaşırken, tıbbi ekipman yokluğu nedeniyle hastaları anestezi olmadan ameliyat etmek gibi uygulamalar yüzünden insanlık dramı yaşanıyor. Ayrıca İsrail saldırılarında yaralanan bazı Filistinliler ambulans gelmediği için sokaklarda kan kaybından can veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, terör devletinin 15 Kasım’da tanklar ve çok sayıda askerle yaptığı baskında büyük zarar gören ve içindeki insanların zorla çıkarıldığı Şifa Hastanesi’nde şu anda 700 kişinin tutsak olarak bulunduğunu duyurdu.

Terör devletinin yeni hedefi olan kuşatmanın devam ettiği Endonezya Hastanesi’nin içindekiler için ise ölüm çemberi yaşanıyor. El-Kudra, hastaneden 120 kişinin Nasser Hastanesi’ne transfer edildiğini doğrularken, içeride hâlâ 400 yaralı ve 200 sağlık çalışanı olduğunu, ayrıca hastaneye 4 bin kadar yerlerinden edilmiş Filistinlinin sığındığını söyledi. Hastanenin etrafında hareket eden her şeyin vurulduğunu kaydeden El-Kudra, hastanedeki 550 kadar kişinin de ihtiyaçları olmasına rağmen tedavi alamadıklarını belirtti. Öte yandan çok sayıda ülke daha önce Gazze’nin güneyinde sahra hastanesi kurulacağını açıklarken, yetkililer, tüm sağlık tesislerinin devre dışı kaldığı Gazze’nin kuzeyinde de bu konuda ihtiyaç olduğunu bildirdiler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier da bölgenin 3 büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Ehli Hastanesi’nin hastalarını tahliye etmek için kendilerinden yardım istediğini duyurdu. Cenevre’de konuşan Lindmeier, bunun Gazze’nin kuzeyindeki insanların “sağlık hizmeti alma haklarının gasbı” olduğunu ifade etti.