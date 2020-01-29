ACİLİYET YÜKSEK

Çin’de ortaya çıkan ancak ülke dışındaki vaka sayısının sınırlı olması nedeniyle yeni tip koronavirüs salgınına yönelik bir acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) “Hata yaptık” itirafı geldi. AFP haber ajansına konuşan DSÖ yetkilileri, bir önceki raporda “hata” yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin yüksek olduğunu belirtti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ BAŞKANI PEKİN’DE

DSÖ yetkilileri, bu “düzeltmenin” uluslararası kamu sağlığı açısından “acil durum ilanı” anlamına gelmeyeceğini de vurguladı. Öte yandan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in başkenti Pekin’de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Adhanom, Çinli yetkililerin Vuhan virüsü ile ilgili çalışmalarını onayladıklarını ve desteklediklerini belirtti. Adhanom, tüm dünyada yaşanan panik havasına karşın sağduyu çağrısında bulundu.

Korkutan simülasyon

ABD’de devlet görevlileri, sağlık uzmanları ve iş insanlarından oluşan 15 kişilik bir grup, dünya çapında etkili olacak bir virüs ortaya çıktığında mücadele için neler yapılabileceğini simüle etmek için bir araya geldi. Johns Hopkins Sağlık Güvenlik Merkezi’nde, Dünya Ekonomik Forumu ve Melinda Gates Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen simülasyonda, Brezilya’daki domuz çiftliklerinden yayıldığı varsayılan CAPS ismi verilen virüs, 6 ay gibi kısa bir sürede bütün dünyayı etkisi altına alıyordu. Karşısında verilen bütün mücadeleye rağmen CAPS, 18 ay içerisinde 65 milyon insanın ölümüne neden oldu ve küresel bir finansal krizini tetikledi. Simülasyon, koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla benzerlikler gösterse de CAPS, çok daha hızlı yayılan ve etkileri çok daha hızlı görülen bir virüs olarak senaryolaştırıldı. Uzmanlar, virüse karşı 7 farklı eylem planı geliştirdi. Bu eylem senaryoları, CAPS gibi bütün dünyada insanları etkisi altına alabilecek virüs salgınlarına karşı mücadele için önemli yol haritaları olarak kullanılabilir.

Ölü sayısı 100’ü aştı

Korona teşhisi konan bir hasta

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya çıktı. Virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976’sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515’i buldu. Bu arada koronavirüse yakalandıktan sonra tedaviye cevap vererek iyileşen 60 kişi taburcu edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, salgınla mücadele kapsamında virüsün ilk çıktığı Hubey eyaletine 4 bin 130 sağlık personelinin gönderildiğini açıkladı. Çin Eğitim Bakanlığı da, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve kreşlerin yarıyıl tatilinin uzatıldığını belirtti. Virüsün kısa sürede diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak’tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Bu kentler, Çin basınında “mühürlenen şehirler” olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 50 milyonu geçiyor.

REKLAM

Xiaomi mağazaları kapattı

Çin’in en büyük elektronik üreticilerinden Xiaomi, hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkedeki fiziksel mağazalarını birkaç gün boyunca kapalı tutacağını duyurdu. Xiaomi’nin ülke genelindeki fiziksel mağazaları 28 Ocak 2020’den 3 Şubat 2020’ye kadar kapalı olacak. Şirket, bu süre zarfında alışveriş yapmak isteyen müşterilerin online mağazayı veya Mall uygulamasını kullanabileceğini söyledi. Xiaomi, 2019’un sonunda ülke genelinde 100 yeni Mi Store açmıştı.

Avrupa’da yeni vaka

Dünya genelinde yeni vaka sayıları da giderek artıyor. Almanya ve Sri Lanka’da ilk defa yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs tespit edilen kişiye virüsü, Alman otomotiv tedarikçisi Webasto’dan eğitim almak için Şanghay’dan gelen bir Çin vatandaşının bulaştırdığı öğrenildi. Sri Lanka’da ise Hubey eyaletinden ülkeye gelen 40’lı yaşlarında Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Japonya’da vaka sayısının 6’ya çıktığı, yeni vakalardan birinin Vuhan’a hiç gitmediği ancak Japonya’nın Nara eyaletinde Vuhan’dan gelen Çinli turistlere 2 kez şoförlük yaptığı kaydedildi. Tayland’da ise virüs tespit edilen kişi sayısı 14’e çıktı.

Çin’deki Türkler uçakla alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de bugüne kadar korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadığını söyledi. Türk vatandaşlarından Pekin Büyükelçiliğine 25 başvuru olduğunu kaydeden Koca, şöyle devam etti: “Bu sayı 30-35 kişi olacak gibi. Bir ambulans uçağıyla getirmekten yanayız. Şu dönemde hasta olan büyükelçiliğe başvuran hiç bir vatandaşımız olmadığını biliyoruz. Deneyimli bir ekiple, güvenlik ekipleriyle, tedbirlerle hastalarımızı vatandaşlarımızı getirmekten yanayız. Vatandaşımızın bir talebi olduğunda dışarıda bırakmak istemiyoruz”

REKLAM

Danimarka ile bayrak krizi

Danimarka’da Vuhan virüsü salgınıyla ilgili Jyllands-Posten gazetesinde çıkan bir çizimde, Çin bayrağındaki 5 yıldız yerine virüs sembolleri kullanılmasına Pekin, tepki gösterdi. Çin’in Kopenhag Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Çin’in “çok öfkeli olduğu” belirtildi. Açıklamada, “Jyllands-Posten’in ve (çizer) Niels Bo Bojesen’in hatalarını kabul ederek, kamunun önünde Çin halkından özür dilemesini talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Gazetede daha önce, Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürler de yayınlanmıştı.

Virüs oyunu zirveye çıktı

Mashable’da yer alan habere göre, oyuncuların tüm dünyayı etkisi altına alacak bir virüs geliştirmelerinin beklendiği strateji oyunu Plague Inc, Çin’de en çok indirilen uygulama oldu. Ndemic Creations tarafından geliştirilen ve 2012’de piyasaya sürülen oyunun indirilme sayısı 21 Ocak’tan bu yana artmaya devam ediyor. Plague Inc, aynı zamanda Avrupa ve ABD pazarında da indirilme sayılarını artırmış durumda. Pek çok kullanıcı oyunu salgın korkusunu yenmek için oynadığını belirtiyor.

HAYAT Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Şifreli karantina odaları oluşturuldu

Dünya alarmda

Yeni tip koronavirüse karşı alarma geçen birçok ülke, seyahat yasakları ve virüs taraması gibi önlemler aldı. Çin’den gelen tüm yolcuların virüs taramasından geçirileceğini açıklayan Tayland, halka Çin’e seyahatten kaçınma çağrısı yaptı. Rusya ise Yahudi Özerk Bölgesi (Birobidcan), Habarovsk ve Amur bölgesindeki Çin sınırlarını 7 Şubat’a kadar kapattığını duyurdu. ABD ve Endonezya da vatandaşlarına virüsün yayıldığı Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti. İngiltere ve Avustralya, Vuhan’dan son 14 gün içinde ülkeye gelen herkesten kendilerini tecrit etmelerini istedi. Malezya, Hubey eyaletinden ülkeye ziyaretleri yasakladı. Japonya, havaalanı ve limanlarda virüs taraması yapılacağını açıkladı. Japon şirketler de karantina altına alınan Vuhan’da bulunan çalışanlarını tahliye etmeye hazırlanıyor. Filipinler, Çinli turistlere sınırda vize hizmetini geçici olarak durduracaklarını duyurdu. Kazakistan, Vuhan’daki vatandaşlarının tahliye edilmesine izin verilmesine ilişkin Çin’e nota gönderdi. Ukrayna’nın Pekin Büyükelçiliği, Çin’de yaşayan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu. Gürcistan, Çin’den doğrudan uçuşları askıya alacağını açıkladı.

GÜNEY KORE’DE İMZA KAMPANYASI

Güney Kore’de ise, Çin’den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı. Yetkililer, Mavi Saray’a sunulan dilekçenin 530 binden fazla kişi tarafından imzalandığını duyurdu. Ayrıca, Çin’den ülkeye dönen 92 askerin evlerinde veya bağlı olduğu üslerde karantina altına alındığı bildirildi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, basın toplantısında, askeriyede şu ana kadar şüpheli vaka görülmediğini ancak önlem olarak çeşitli adımlar atıldığını söyledi.

HONG KONG’DA SEYAHAT KISITLAMASI

Hong Kong yönetimi, Vuhan virüsünün bölgede yayılmasını engellemek amacıyla, Çin ana karasına seyahat kısıtlaması getirdi. Yüzüne taktığı maskeyle basına açıklamalarda bulunan Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ana kara ile Hong Kong arasındaki hızlı tren ve feribot seferlerinin 30 Ocak itibarıyla askıya alınacağını duyurdu. Kişisel seyahat izinlerinin de askıya alınabileceğini vurgulayan Lam, Çin’e yapılacak uçuşların yarı yarıya azaltıldığını ifade etti.