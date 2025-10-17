Hayatta kalmak için mücadele

İsrail’in Gazze’ye yönelik iki yıl süren soykırımı, altyapının büyük ölçüde yıkılmasına ve temel yaşama kaynaklarına erişimin engellenmesine yol açtı.
Gazze şehir merkezindeki Tel El-Hava Mahallesi sakinleri, su ihtiyaçlarını bölgeye gelen tankerlerden karşılamak zorunda kalıyor. Bu durum, günlük yaşamı ve hijyen koşullarını zorlaştırarak halkın hayatını tehdit ediyor. Saldırılar nedeniyle birçok Filistinli aile, yaşadıkları bölgelerden göç etmek zorunda kaldı. Ateşkes sağlandıktan sonra bu aileler, özellikle İslam Üniversitesi kampüsü ve çevresine geri dönmeye başladı. Ancak üniversitenin birçok binası ağır hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Eğitim alanındaki bu yıkım, bölgedeki çocuklar ve gençler için büyük bir engel oluşturuyor.
BAŞLARINI SOKACAK YER ARIYORLAR
Orta Gazze’deki Bureyc Mülteci Kampı’nda savaş nedeniyle evlerini kaybeden binlerce Filistinli için barınma imkânı sağlayan okullar da ağır hasar aldı. İnsani yardım kuruluşları krizin büyüdüğünü belirtirken, devam eden güvenlik sorunları ve kaynak eksikliği yardımların ulaşmasını engelliyor. Ateşkesle gelen göreceli huzura rağmen, yıkımın büyüklüğü nedeniyle yeniden inşa çalışmaları yavaş ilerliyor. Yetkililer, Gazze'de normal yaşama dönülmesi için uluslararası dayanışmanın şart olduğu belirtiyor.