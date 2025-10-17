Hayatta kalmak için mücadele

Gazze şehir merkezindeki Tel El-Hava Mahallesi sakinleri, su ihtiyaçlarını bölgeye gelen tankerlerden karşılamak zorunda kalıyor. Bu durum, günlük yaşamı ve hijyen koşullarını zorlaştırarak halkın hayatını tehdit ediyor. Saldırılar nedeniyle birçok Filistinli aile, yaşadıkları bölgelerden göç etmek zorunda kaldı. Ateşkes sağlandıktan sonra bu aileler, özellikle İslam Üniversitesi kampüsü ve çevresine geri dönmeye başladı. Ancak üniversitenin birçok binası ağır hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Eğitim alanındaki bu yıkım, bölgedeki çocuklar ve gençler için büyük bir engel oluşturuyor.