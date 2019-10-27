Dünya Henüz çıkan yok
ORTADOĞU

Henüz çıkan yok

Rusya ile Soçi mutabakatının ardından sahada adımlar atılıyor. Rusya askeri polisi Fırat’ın batısına geçerek devriyelere başladı. PKK/YPG ise çekilme konusunda direnç gösteriyor. Moskova defaatle, terörist örgüte, “Türklerle karşı karşıya kalırsınız” uyarısı yaptı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Kamışlı
Kamışlı

Fırat Nehri’nin hemen doğusundaki Zor Mağar’dan itibaren rejimin kontrolünde bulunan sınır boylarındaki karakollara Suriye sınır muhafızları konuşlandırılırken, buraya rejim ve Rus bayrakları asıldı. Rejim kıyafetli kişilerin PKK’lılar mı yoksa İran milisleri mi olduğu konusu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Soçi mutabakatı kapsamında Ankara ve Rusya arasındaki çalışmalar henüz karargahlar nezdinde devam ediyor. Sahadaki gelişmelere ilişkin irtibat hattından günlük raporlar sunuluyor. 150 saatlik süre, salı akşamı saat 18.00’da dolacak. Mutabakatın başarıya ulaşması için Türkiye’nin sahadaki tehdidin bertaraf edildiğini görmesi ve onaylaması gerekiyor. 150 saatin sonunda Türk ve Rus askerleri 10 kilometre derinlikte sahadaki durumu devriyelerle denetleyecek. 10 kilometreden itibaren 30 kilometreye uzanan 20 kilometrelik hattın da Türk İHA’ları ve havadan keşif unsurlarıyla denetlenmesi bekleniyor.

  • Kamışlı’da Amerikan konvoyu
  • Mardin-Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı ilçesine dün çok sayıda Rus kargo uçağı inip kalktı. İlçede ayrıca ABD’ye ait Irak üzerinden Suriye’ye gönderilen konvoy da görüntülendi. Zırhlı araçların yer aldığı konvoya Kamışlı semalarında iki adet ABD helikopteri eşlik etti.

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DÜNYA
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