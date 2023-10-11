Hep zorla barış masasına oturduk

İsrail güçleri, Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuna Filistinli sivillere bomba yağdırarak ve soykırım uygulayarak karşılık verirken, ülke istihbarat birimi Şin Bet’in eski şefi Ami Ayalon’dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Ayalon, İsrail’in hiçbir zaman barış istemediğini ve her çatışmadan sonra zorla masaya oturtulduğunu kaydetti. Bunun yönetimsel bir hata olduğunu kabul eden Ayalon, “Güvenlik” parolasıyla yola çıktıklarını ancak hiçbir zaman güvenlik getirecek adımlar atmadıklarını kaydetti. Şu anki çatışmanın büyümesindeki sorumluluğun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’da olduğunu ifade eden Ayalon, geçen süreçte uygulanan politikalar neticesinde kendilerine konuşacak bir muhatap bırakmamanın büyük bir yanlış olduğunu kaydetti.





FİLİSTİN DEVLETİ OLSAYDI SALDIRILAR OLMAZDI

“Filistin devleti kurulmuş olmasaydı bunlar yaşanmazdı” diyen Ayalon, “İsrail’deki güvenlik anlayışımıza bakın. 50 yıl önceki Yom Kippur Savaşı’na kadar toprağı barışa tercih ettik. Amacımız güvenlikti. Ancak Yom Kippur Savaşı’nın şokunu yaşayana kadar güvenliğe sahip olmak için barışa ihtiyacınız olduğu sonucuna varamadık” dedi. Mısır’la Yom Kippur travması nedeniyle barıştıklarını kaydeden Ayalon, “Filistinlilerle ancak ilk İntifada nedeniyle önce Madrid’de, ardından Oslo’da müzakerelere başladık. Nihayetinde Lübnan’ı Şii terörü ve intihar saldırıları yüzünden terk ettik. Biz Gazze’den ancak ikinci İntifada nedeniyle çekildik” ifadeleriyle uygulanan sözde güvenlik politikasının çatışmadan başka bir şey doğurmadığına işaret etti.





KONUŞACAK MUHATAP BIRAKMADIK

Şu an yaşanan durum nedeniyle kimseyi suçlayamayacaklarını belirten eski istihbarat şefi, “İsrail hükümeti, El Fetih ve Filistin Yönetimi’nin muhatap olmamasını sağlamak için her şeyi yaptı. Bu da Hamas’a güç verdi” dedi. Çatışma sonrası için bu sefer sağlıklı bir yol haritası çizmeleri gerektiğini belirten Ayalon, “Evet, İzzeddin El Kassam Tugaylarını yok etmekten başka çaremiz yok. Ama Filistinli bir ortak yaratmak için politikamızı tamamen değiştirmeliyiz” dedi.





FİLİSTİNLİLERLE DİYALOG KURMALIYIZ

İsrail’in Filistinlilerle bir sorunu olmadığını eylemleri ile göstermesi gerektiğini belirten Ayalon, “Bizim savaşımız Hamas’ın askeri kanadına karşıdır. Saldırmadan önce bile Filistinlilerle konuşacağımız bir gerçeklik yaratmak istediğimizi söylemeliyiz. Barış girişimlerini kabul eden ve bizimle iki devlet gerçeğini tartışmak isteyen Filistinlileri dinlemeliyiz” dedi. Hiçbir İsrail hükümetinin buna yanaşmayacağını bildiğini belirten eski istihbaratçı, “Ancak bunu yapmazsak şiddette bir artış göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





TÜM SORUMLULUK NETANYAHU’DA

Bütün sorumluluğun Netanyahu yönetiminde olduğunu kaydeden Ayalon, “İsrail’deki tüm güvenlik teşkilatları Netanyahu’yu, uyguladığı politikanın kötü sonuçlar doğurduğu, bu sonuçların düşmanlarımız tarafından kullanılacağının açık olduğu konusunda uyardı” dedi. Netanyahu’nun direttiği yargı reformunun ülkede bölünmeye yol açtığına işaret eden Ayalon, “Ancak siyasetçiler güvenlik teşkilatlarının uyarılarını dikkate almadı. Özellikle Batı Şeria ile ilgili uyarılara” sözlerini sarf etti.



