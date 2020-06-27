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Dünya Her kumpasın içinde BAEden Türkiyeye tehdit
ASYA

Her kumpasın içinde: BAE’den Türkiye’ye tehdit

Libya’da darbeci Hafter ile bozguna uğrayan BAE, Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumuna devam ediyor. AB temsilcisi Borrell ile görüşen Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, “Sonuçları felaket olur” diyerek Türkiye’ye Libya tehdidi savurdu. Savunmadan Sorumlu Bakan Ahmed Al Bowardi, Atina ile Türkiye’ye karşı atılacak adımları görüştü. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da Türkiye’ye karşı Fransa’ya dayanışma mesajı verdi.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Muhammed bin Zayed
Muhammed bin Zayed

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da darbe, terör ve işgallerin önde gelen destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed yönetiminde, Türkiye’ye karşı her cephede saldırılarını yoğunlaştırmaya başladı. Özellikle Libya’da Türkiye destekli uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) terör örgütü lideri Hafter güçlerini sahada bozguna uğratmasından sonra Abu Dabi yönetimi Ankara’ya karşı açık cephe alma politikasını yoğunlaştırdı. Türkiye’nin çıkarlarını direkt hedef alan BAE, hem bölgede hem de diğer coğrafyalarda işbirliği ve ittifak arayışını da yoğunlaştırdı. Son olarak Abu Dabi yönetimi üç koldan Türkiye’yi hedef aldı. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, “Türkiye’nin Libya’daki mevcut rolüne devam etmesi durumunda sonuçlarının ‘felaket’ olacağı” sözleriyle işin boyutunu tehdide kadar çıkardı.

Abdullah bin Zayed

KÜSTAH SÖZLER

Abdullah bin Zayed, dün Avrupa Birliği (AB) Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Libya’daki rolünü küstah sözlerle hedef aldı. BAE medyasının aktardığına göre Abdullah bin Zayed, “Türkiye’nin rolü, mevcut şekliyle Arap dünyası tarafından hoş karşılanmıyor. Eğer Türkiye aynı şekilde devam ederse sonuçlar felaket olur” ifadelerini kullandı. Bin Zayed’in, Mısır’ın çabalarından övgüyle bahsettiği de belirtildi.

YUNANİSTAN’LA YENİ ADIM

BAE’nin Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Al Bowardi’nin de dün Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği BAE resmi haber ajansı “WAM” tarafından bildirildi. İkili görüşmede, ülkeler arasında savunma ve Askeri işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ne gibi adımların atılabileceği masaya yatırıldı. Haberde belirtilmese de görüşmede ortak hedefin Türkiye’ye karşı atılacak adımlar olduğu değerlendiriliyor. BAE gibi Yunanistan da Libya da terör örgütü lideri Hafter’i destekleyen ülkeler arasında yer alıyordu.

FRANSA’YA MESAJ

Abu Dabi’nin son birkaç gün içinde Türkiye’ye karşı attığı bir diğer adım ise Ortadoğu’nun eski sömürgeci güçlerinden Fransa’ya gönderdiği dayanışma mesajı oldu. BAE’nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabı üzerinden, Fransa’nın, bir Türk fırkateyninin bir Fransız gemisine kilitleme yaptığı yalanını sahiplendi. Gargaş, tweetinde Türkiye’ye açık cephe aldı ve Fransa’yla dayanışma mesajı verdi.

İsrail’le resmen ortak

Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE ile yeni tip koronavirüsle mücadelede işbirliği yapacağını açıkladı. Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ve BAE sağlık bakanlıkları tarafından Kovid-19 ile mücadelede işbirliğine gidileceğinin duyurulacağını belirtti. Netanyahu, İsrail ile BAE arasında yapılacak iş birliğinin “son aylardaki yoğun görüşmelerin” sonucu olduğunu kaydetti.

Fas’a medya operasyonu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) planlarını uygulamak ve İslami eğilimli partiler aleyhine propaganda faaliyetleri yürütmek amacıyla Fas medyasına yatırımlar yaptığı belirlendi. Abu Dabi yönetimi, kamuoyu oluşturmak ve kendi ajandasını uygulamak için büyük bütçeli gazeteler ve internet siteleri kurmaya başladı. Ancak Faslı uzmanlara göre, BAE medya üzerinden planlarını hayata geçirmekte başarısız oldu. Fas halkı da BAE’nin kara propagandasından etkilenmeyerek planı bozdu.

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