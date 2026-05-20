Herkes o fotoğraftan bahsediyor: Trump "Tükenirse diye gönderdim" dedi, Şara'dan esprili yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen ve uluslararası basında geniş yankı uyandıran parfüm diyaloğu, yeni bir sürprizle gündeme geldi. Resmi görüşme sırasında Trump'ın bizzat kendi elleriyle parfüm sıkıp hediye etmesinin ardından, ABD Başkanı'ndan Suriye liderine iki yeni şişe parfüm daha ulaştı.

"Herkes o fotoğraftan bahsediyor"

Beyaz Saray'daki o meşhur görüşmenin ardından Şara'ya ulaşan hediye paketinin içinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi üslubuyla kaleme aldığı el yazısı bir mektup da çıktı. Tüm dünyanın konuştuğu o ana doğrudan atıfta bulunan Trump, hediye ettiği yeni parfümlerin yanına eklediği notta mevkidaşına şu sözlerle seslendi: "Ahmed, sana bu harika parfümü verirken çektiğimiz fotoğraftan herkes bahsediyor. Tükenirse diye sana biraz daha gönderdim."

Şara'dan X üzerinden esprili teşekkür mesajı

Trump'ın gönderdiği bu jesti ve sürpriz notu teslim alan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, hediyesini sosyal medya platformu X hesabı üzerinden tüm dünyayla paylaştı. İki lider arasındaki görüşmeye ve yaşanan parfümlü anlara esprili bir dille atıfta bulunan Şara, diplomatik ilişkilerin geleceğine dair temennilerini de içeren teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimki ise anlaşılan hoş bir koku bıraktı. Sayın Başkan Donald Trump, cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi yenilediğiniz için teşekkür ederim. O görüşmenin ruhu, Suriye ve ABD arasındaki daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etsin."



