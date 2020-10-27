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Dünya Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyanın eşi cepheye gidiyor
ASYA

Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi cepheye gidiyor

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, kadın askeri birlikleri kuruyor.
Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, kadın askeri birlikleri kuruyor.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ağır kayıplar vermesinin ardından terör örgütü PKK ile iş birliğini artıran Ermenistan'da kadınlar da savaşmak için cepheye gidiyor.

  • Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.

Hakobyan yaptığı açıklamada, "13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" dedi.

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❤️🇦🇲 Վաղվանից 13 հոգանոց կանանց ջոկատը՝ այդ թվում ես ինքս, կսկսենք զինվորական պարապմունքներ։ Մի քանի օրից կմեկնենք մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Մենք ո’չ հայրենիք, ո’չ արժանապատվություն չունենք թշնամուն զիջելու։

Anna Hakobyan (@annahakobyan.official)'in paylaştığı bir gönderi ()

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