Hiçbir önlem alınmasaydı 40 milyon kişi ölecekti

180'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ulaşım, sağlık, ekonomi ve ticaret gibi birçok sektörü etkiledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın farklı sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafe kuralı, kafe ve restoranların kapanması, seyahat yasakları gibi bir çok önlem alındı.Peki tüm bu önlemler alınmasaydı ne olacaktı?

Imperial College London'daki araştırmacılar tarafından hazırlanan bir analize göre tüm bu önlemler alınmasaydı virüs 40 milyon kişiyi öldürecek ve 1 milyardan fazla kişiyi etkileyecekti. Yapılan tahminlere göre hiçbir önlem alınmasaydı ABD'de 2 milyon, İngiltere'de ise 490 bin kişi ölebilirdi. Araştırmacılara göre alınan önlemler %85 oranında virüsün yayılmasını engelledi.

Araştırma ekibine göre vakaların test edilmesi, sosyal izolasyon gibi önlemlerin hızlıca alınması salgının yayılmamasında kritik bir rol oynadı. Sosyal temaslarda %40 azalma ve yaşlı nufüsla temasın %60 oranında azalmasıyla da yayılma hızı düşürüldü.

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