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Dünya

Hillary Clinton: Netanyahu gitmeli

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu.

Seren Som
Seren Som
10:46 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton MSNBC'ye verdiği röportajda 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Güvenilir biri değil'

Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunan Clinton,
"Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. Saldırı onun gözetiminde gerçekleşti. Gitmesi gerekiyor ve eğer ateşkese engel teşkil ediyorsa, kesinlikle gitmesi gerekiyor”
ifadelerini kullandı.


#Hillary Clinton
#Binyamin Netanyahu
#ABD
#İsrail
1 saat önce
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