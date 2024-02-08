Hillary Clinton: Netanyahu gitmeli

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton MSNBC'ye verdiği röportajda 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Güvenilir biri değil'
'Güvenilir biri değil'
Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunan Clinton,
"Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. Saldırı onun gözetiminde gerçekleşti. Gitmesi gerekiyor ve eğer ateşkese engel teşkil ediyorsa, kesinlikle gitmesi gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce