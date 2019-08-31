Hindistan’a Nazi benzetmesi

Başbakan Khan, Keşmir’e yapılan baskının Hindistan’da iktidardaki aşırı sağcı RSS partisinin ırkçı görüşleri olduğuna dikkat çekerek, “RSS, Müslümanlara nefretin motive edildiği bir parti. Bu parti Hitler’in Nazi partisinden ilham alıyor” dedi. Keşmir halkına ayrımcılık yapıldığını ifade eden Imran Khan, “Tüm dünya Keşmir’de olanları izliyor. Müslüman olmasalardı dünyanın tepkisi daha da sert olurdu” ifadelerini kullandı. Başbakan Khan, “Keşmirlilerimiz zor bir dönemden geçiyor. Son dört haftadır yaklaşık 8 milyon Keşmirli sokağa çıkma yasağıyla evlerine kilitlendi” dedi.

MÜSLÜMANLARA İŞKENCE

Hindistan tarafından yaklaşık bir aydır dünyadan tecrit edilen Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsüne son verilmesinin ardından güvenlik güçlerine "dayak" ve "işkence" suçlaması yöneltildi. BBC'de, Keşmir'de yaşayan çok sayıda köylünün, güvenlik güçlerince sopalarla dövüldüğünü, kendilerine elektrik şoku verildiğini ileri sürdükleri haberi yer aldı. Köylüler, yaşadıklarını, "Bayıldığımızda bizi kendimize getirmek için elektrik şoku verdiler” sözleriyle anlattı.