Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

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Denklik mağdurları çözüm istiyor: Yurt dışında eğitim gören 100 bine yakın üniversite mezunu mesleğini icra edemiyor

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüklerinde denklik problemiyle karşılaşıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun Türkiye'nin imzaladığı Lizbon Sözleşmesi'ne rağmen diplomalarını tanımadığını belirten mağdurlar, ülke içinde mesleklerini icra edemiyor. Binbir emekle yurt dışında tıp eğitimi alan bir doktor, hastanede güvenlik görevlisi olarak; hukuk fakültesinde okuyan avukat, avukat katibi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin üç kez talimat vermesine rağmen YÖK'ün harekete geçmediğine vurgu yapan denklik mağdurları artık çözüm istiyor.