Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "MiG-21" uçağının Rajasthan eyaletinde askeri eğitim sırasında düştüğü belirtildi.Açıklamada, kazada ağır yaralanan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "MiG-21" uçağının Rajasthan eyaletinde askeri eğitim sırasında düştüğü belirtildi.Açıklamada, kazada ağır yaralanan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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