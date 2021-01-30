Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Hindistan'da çiftçiler traktörlerini polislerin üzerine sürdü

Hindistan'da kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getirdiği iddia edilen yasa tasarısını protesto eden çiftçiler, binlerce traktörle ülkenin başkenti Yeni Delhi'ye doğru harekete geçti. Yol üzerine kurulan barikatları aşan çiftçiler, traktörlerini polislerin üzerine sürdü. Büyük bir kargaşanın yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.