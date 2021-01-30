Dünya Hindistanda çiftçiler açlık grevi başlattı
ASYA

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Hindistan’da Eylül 2020'den beri yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetine karşı açlık grevi başlattığını açıkladı. Çiftçi liderleri, açlık grevinin Hindistan’ın bağımsızlık lideri Gandhi’nin ölüm yıl dönümüne denk geldiğini hatırlattı.

Haber Merkezi AA
Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.
Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Hindistan’da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, açlık grevine başladı.

Hindistan’da Eylül 2020'den beri yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetine karşı açlık grevi başlattığını açıkladı.

Çiftçi liderleri, açlık grevinin Hindistan’ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi’nin ölüm yıl dönümüne denk geldiğini hatırlattı.

Hindistan'da çiftçiler traktörlerini polislerin üzerine sürdü
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Hindistan'da çiftçiler traktörlerini polislerin üzerine sürdü
Hindistan'da kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getirdiği iddia edilen yasa tasarısını protesto eden çiftçiler, binlerce traktörle ülkenin başkenti Yeni Delhi'ye doğru harekete geçti. Yol üzerine kurulan barikatları aşan çiftçiler, traktörlerini polislerin üzerine sürdü. Büyük bir kargaşanın yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağı, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

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