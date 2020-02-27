Hindistan’da hedef Müslümanlar

Hindistan’da, Irkçı Narendra Modi hükümetinin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen “Vatandaşlık Yasası”na karşı protestolarda 4 günde 20 kişi hayatını kaybetti. Hint basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde 4 gündür devam eden gösterilerde, biri emniyet amiri 20 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, çıkan olaylarda aralarında polislerin de bulunduğu 150’den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Hastaneye kaldırılan yaklaşık 70 kişide kurşun yarası bulunduğu ifade ediliyor.Başkentin Maujpur, Kardampuri, Jaffrabad, Gokulpuri, Chand Bagh ve Bhajanpura bölgelerinde devam eden gösterilerde, Müslümanlara ait çok sayıda araç, dükkan ve ev ateşe verilirken, polis gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hindistan’ın başkentinde gerçekleşen şiddet olaylarında hedef Müslümanların yaşadığı bölgelerdi. Şiddet eylemlerinden sonra Yeni Delhi’nin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan'da camiye saldırı düzenlendi.

EVLERE SALDIRDILAR

Yeni Delhi’nin kuzey doğusundaki Mustafabad bölgesi sakinlerinden Rauf Han, Hindu grupların “dini sloganlar” atarak Müslümanların evlerine demir çubuk ve bambu sopalarıyla saldırdığını söyledi. Han, evlerin kapılarını zorlayarak içeri giren grupların, insanları dövdüğünü ve eşyalara zarar verdiğini belirtti. Kendi ailesinin de can korkusu endişesiyle yakındaki camiye sığındığını ileri süren Han, evinin akıbetini bilmediğini ve kaçarken “Her şeyi yakın” şeklinde sesler duyduğunu ileri sürdü.

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MİNAREDEKİ HİLALİ SÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde camide bulunan hilalin sökülmeye çalışıldığı görüldü.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, olayların yaşandığı Ashok Vihar bölgesinde, Hindu milliyetçilerinden oluşan bir grup, bir caminin minaresinde görüntülendi. Minarenin üzerine çıkan kişi, eliyle hilali yerinden sökmeye çalışırken çevreden alkış sesleri duyuldu. Üç kişilik grubun diğer üyeleri de minareye zarar verdi. Öte yandan, Gokulpuri bölgesinde bir cami ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Hindu milliyetçilerinden oluşan bir grubun protestolarda hayatını kaybeden bir kişinin cesedini sürüklediği görüldü.

İmran Han’dan dünyaya çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Yeni Delhi’de Müslümanları hedef alan saldırılara tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan İmran Han, “Bugün Hindistan’da şahit olduğumuz, nükleer silaha sahip bir milyar nüfuslu bir ülkenin, Nazilerden esinlenen RSS ideolojisince ele geçirilmesidir. Ne zamanki nefrete dayalı bir ırkçı ideoloji gücü ele geçirir, sonu kan gölüdür.” ifadelerini kullandı. İmran Han, geçen yıl Cammu Keşmir’in Hindistan tarafından ilhak edildiğini de hatırlatarak, “Şimdi Hindistan 200 milyon Müslümanı hedef alıyor. Dünya hemen harekete geçmeli” çağrısında bulundu.