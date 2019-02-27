Dünya Hindistanda korkutan gelişme Savaş uçağı düştü pilotlar öldü
ASYA

Hint savaş uçağı düştü pilotlar öldü

Hindistan'da korkutan gelişme: Savaş uçağı düştü pilotlar öldü

Hint basını, Pakistan savaş uçaklarının Keşmir'de Nowshera bölgesine girdiğini; bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine havalanan Hindistan ordusuna ait bir MiG jetinin düştüğünü duyurdu. Düşen uçaktaki 2 pilotun öldüğü açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Hindistan'da düşen uçağın enkazı
Hindistan'da düşen uçağın enkazı

Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi.

Hint basını, Pakistan savaş uçaklarının Keşmir'de Nowshera bölgesine girdiğini; bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine havalanan Hindistan ordusuna ait bir MiG jetinin düştüğünü duyurdu. Budgam'da gerçekleşen olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği; uçağın düşme nedeninin araştırıldığı duyuruldu.
Yaşanan gelişmeler üzerine Keşmir'deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

DHA
Hindistan'da düşen savaş uçağının enkazı

PULWAMA'DAKİ PATLAMA KIRILMA NOKTASI OLDU

14 Şubat'ta Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse bomba yüklü bir araç ile düzenlenen saldırıda 41 kişi ölmüştü. Saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu ileri süren göstericiler Pulwama'da protesto gösterileri düzenlemişti.

Hindistan askerleri Keşmirli genci canlı kalkan yaptı
OYNAT 00:00
Hindistan askerleri Keşmirli genci canlı kalkan yaptı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askerlerin, Keşmirlileri canlı kalkan olarak kullandığına yönelik görüntüler ortaya çıktı. Hindistan askerlerinin, orduya ait bir aracın önüne Keşmirli bir erkeği bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı görülüyor. Hindistan Ordusu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, videonun içeriğinin doğrulandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İki ülke arasında yükselen tansiyon dün yeniden yükseldi. Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki 'terör kamplarına' hava operasyonu düzenlediğini; saldırıda çok sayıda miltanın öldürüldüğünü söyledi. Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor ise, "Hint uçakları Muzafarabad bölgesinden sızdı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili müdahalesi sonrası, uçak bombasını acele bir şekilde Balakot yakınında ormanlık bir alana bıraktı. Kayıp ya da hasar yok" ifadelerini kullandı.

Pakistan doğruladı: 2 savaş uçağını vurduk

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan havasahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tafarından gözaltına alındığını duyurdu.

Hint jetleri Pakistan’a girdi: Ağır tahrik
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Hint jetleri Pakistan’a girdi: Ağır tahrik

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