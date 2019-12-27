Hindistan’da Nazi düzeni

İktidardaki Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) ana örgütü olarak kabul edilen Hindu milliyetçisi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yasaya destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’da beyaz gömlekli ve yeşil pantolonlu RSS yanlısı 8 bin kişinin yürüyüşü Nazi ordusuna benzetildi. Hindistanlı Müslümanlar, Nazi benzeri yürüyüşün korku salmayı amaçladığını ifade etti. RSS lideri Mohan Bhagwat örgüt mitinginde yaptığı bir açıklamada, Hindistan’da yaşayan herkesin Hindu olduğunu söylemiş ve bu açıklamalar ülkedeki farklı etnik grupların tepkisine yol açmıştı. Vatandaşlık yasası Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti. Gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarında ise en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Genelkurmay Başkanı’na sert tepki

Öte yandan Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın ırkçı yasa tasarısına yönelik eylemleri hedef alan açıklaması ülkede sivil asker ilişkilerini gündeme getirdi. Rawat başkent Yeni Delhi'de yaptığı konuşmada, "Çok sayıda üniversitede, kolejde ve öğrencide tanık olduğumuz gibi kitleleri ve kalabalıkları şehirlerimizde ve kasabalarımızda kundakçılık ve şiddet eylemlerine taşımak liderlik değildir" sözleriyle eylemleri hedef almıştı. Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderlik, kişinin ofisinin sınırlarını bilmesidir. Sivil üstünlük fikrini anlamakla ilgilidir." ifadelerini kullandı. Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Sözcüsü Manish Tewari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne zamandan beri Genelkurmay Başkanı iç işleri hakkında yorum yapmaya başladı." ifadelerine yer verdi.

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Soykırımın ayak sesler

Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası topluma seslenerek bir soykırıma girişmeden önce RSS hakkında önlem alınması gerektiğini söyledi. Twitter hesabından bir açıklama yapan İmran Han, Hitler’in Kahverengi Gömlekleri’ne benzeyen RSS ve diğer nefrete dayalı hareketlerin her zaman soykırımla sonuçlanacağına dikkat çekti.