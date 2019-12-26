Dünya Hindistanda protestolar sürüyor 5 bin 400 gözaltı
ASYA

Hindistan'da protestolar sürüyor: 5 bin 400 gözaltı

Hindistan'da protestolar sürüyor: 5 bin 400 gözaltı

Banaras Hindu Üniversitesinde 51 profesör, yasa karşıtı imza kampanyası başlattı. Uttar Pradeş'in Agra kentinde yönetim, mobil internet servislerine erişimin yarın saat 18.00'e kadar askıya alındığını duyurdu. Muzaffarnagar kentinde evi polislerce tahrip edilerek yağmalanan 72 yaşındaki Hasan, "Polisler, bana Müslümanların Pakistan veya kabristan olmak üzere sadece iki yeri olduğunu söyledi" dedi.

Haber Merkezi AA
Polis, Hindistan'daki Uttar Pradesh devlet binası önünde yeni bir vatandaşlık yasasına karşı protesto sırasında bir göstericiyi gözaltına aldı.
Polis, Hindistan'daki Uttar Pradesh devlet binası önünde yeni bir vatandaşlık yasasına karşı protesto sırasında bir göstericiyi gözaltına aldı.

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

  • Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi şehrinde bulunan Banaras Hindu Üniversitesinde (BHU) 51 profesör vatandaşlık yasasındaki değişiklik ve Ulusal Vatanadaşlık Sicili (NRC) karşıtı imza kampanyası başlattı.

Akademisyenler tarafından imzalanan belgede, "Hükümetin Yatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğin uzun vadeli sonuçlarını yeniden düşünmesini istiyoruz ve ulusal çıkarların partizan politikalara üstün gelmesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Profesörlerin imza kampanyası, gösterilere katılan üniversite öğrencilerinin polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından geldi.

Hindistan'da
OYNAT 00:55
Hindistan'da "İslam karşıtı" yasa kabul edildi
Hindistan'da Müslümanlar dışındaki yasa dışı göçmenlere vatandaşlık verilmesine yönelik “İslam karşıtı” yasa, protestoların gölgesinde parlamentodan geçti. Yasa 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak görüyor.

"Bir saat içinde yok edebiliriz"

Sosyal medyaya düşen videoda, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Haryana Eyalet Meclisi milletvekili Lila Ram Gurjar'ın bir toplantı sırasında kullandığı ifadeler tepki çekti.

  • Gurjar'ın, vatandaşlık yasasındaki değişiklik ve NRC karşıtı protestolara katılanlar için "Eğer istenirse bir saat içinde yok edebiliriz" yönündeki açıklamaları çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

Hindistan'da din ayrıcalıklı vatandaşlık tasarısına karşı tepki
DÜNYA
Hindistan'da din ayrıcalıklı vatandaşlık tasarısına karşı tepki

Uttar Pradeş'te 5 bin 400 gözaltı

Uttar Pradeş polisi, eyalet genelinde yaşanan protestolarda 5 bin 400 kişinin gözaltında olduğunu, 705 kişininse cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Öte yandan, eyaletin Agra kentinde yönetim, mobil internet servislerine erişimin cuma 18.00'e kadar askıya alındığını bildirdi.

Agra yönetiminin bu kararının, cuma namazı sonrası yaşanabilecek olası protestolar için önlem olduğu belirtiliyor.

Kuzeydoğu eyaletlerinden Assam'da aktivist Akhil Gogoi, protestolara katıldığı gerekçesiyle başkent Guvahati'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hindistan'da bölücü yasa onaylandı
DÜNYA
Hindistan'da bölücü yasa onaylandı

"Müslümanların iki yeri var: Pakistan veya kabristan"

Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar kentinde yaşayan 72 yaşındaki Hacı Hamid Hasan, 30 polis memurunun cuma günü saat 23.00'de evine saldırdığını söyledi.

  • Hasan, buzdolabı, çamaşır makinesi, lavabo ve mobilyaların aralarında bulunduğu çok sayıda eşyanın polisler tarafından kullanılamaz hale getirildiğini ifade ederek, "Ağladım ve merhamet için yalvardım ancak çok acımasızlardı. Bana Müslümanların Pakistan veya kabristan olmak üzere sadece iki yeri olduğunu söylediler" dedi.

Tek suçunun, kendisi ve oğlunun cuma namazından sonra protestolara katılmak olduğunu vurgulayan Hasan, "Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath intikam alıyor ve onun polisleri protestolara katıldığı için Müslümanları hedef alıyor." diye konuştu.

Hasan, polislerin, torununun düğünü için hazırladığı çeyizi tahrip ettiğini ve takıları yağmaladığını aktararak "Oğlum hala gözaltında ve isyan çıkarmakla suçlanıyor" ifadesini kullandı.

Hindistan 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bıraktı: Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Hindistan 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bıraktı: Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan'da tansiyon düşmüyor: Eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi
DÜNYA
Hindistan'da tansiyon düşmüyor: Eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

İçinden ilk kare

İçinden ilk kare

Yerli otomobilin elektrik sistemi ve iç detayı paylaşıldı.
Türkiyeden askeri destek isteyeceğiz

Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

​Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden askeri davet açıklaması.
5 yıllık hasret sonra erdi

5 yıllık hasret sonra erdi

Hüsniye annenin evlat zaferinden duygulandıran kareler.
Bugün açıklanıyor

Bugün açıklanıyor

​7 milyon asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Heyecan dorukta!

Heyecan dorukta!

​'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü yarın kalkacak.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Mağdurlara<br> ödeme yapılacak

Mağdurlara
ödeme yapılacak

Bakan Kurum'dan Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama.

Türkiye'de tek!

Türkiye'de tek!

Yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN'dan '750 beygir' çalışması.

Almadan<br>mutlaka bakın

Almadan
mutlaka bakın

Gıdada bilgilendirme zorunluluğu başlıyor.
Yaptırmayan yandı

Yaptırmayan yandı

​1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak.
İlk iş tezkereyi meclise sunacağız

İlk iş tezkereyi meclise sunacağız

Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu.
En başarılı <br>Türk takımı

En başarılı
Türk takımı

​UEFA, tüm zamanların en iyi kulüplerini açıkladı.
Tüm yangınlar kontrol altında

Tüm yangınlar kontrol altında

Bakan Pakdemirli, Karadeniz'deki yangınlara ilişkin konuştu.
Bölge alarm veriyor

Bölge alarm veriyor

​Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi için yetkililer uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.