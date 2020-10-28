Hindistan'da sarı kaplumbağa görüldü: Renginin sebebi genetik mutasyon

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki bir havuzda kanatlı kabuk türlerinden parlak sarı renkli bir kaplumbağa görüldü. Kaplumbağa, ulusal Orman Hizmetleri tarafından kurtarıldı.
Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP
Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020
It's an albino kind whose peculiar yellow colour is may be bcoz of either some genetic mutation or congenital disorder due to absence of tyrosine pigment. @SudhaRamenIFS @drqayumiitk @wiiofficial1 @moefcc @susantananda3 @mvraoforindia pic.twitter.com/Yfhdu3D06t
It's an albino kind whose peculiar yellow colour is may be bcoz of either some genetic mutation or congenital disorder due to absence of tyrosine pigment. @SudhaRamenIFS @drqayumiitk @wiiofficial1 @moefcc @susantananda3 @mvraoforindia pic.twitter.com/Yfhdu3D06t— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020
Hindistan Orman Hizmetleri memuru Debashish Sharma, sarı kaplumbağanın fotoğraflarını paylaştı. Hayvanın ender görülen renk tonunun, bazı "genetik mutasyona veya tirozin pigmenti olmamasından kaynaklanan konjenital bozukluklara" atfedildiğini belirtildi.