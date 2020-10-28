Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Hindistanda sarı kaplumbağa görüldü Renginin sebebi genetik mutasyon
ASYA

Hindistan'da sarı kaplumbağa görüldü: Renginin sebebi genetik mutasyon

Hindistan'da sarı kaplumağa görüldü. Kaplumbağanın ender görülen renk tonunun "bazı genetik mutasyona veya tirozin pigmenti olmamasından kaynaklanan konjenital bozuklukları" sebebiyle oluştuğu biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindistan'da sarı kaplumbağa görüldü.
Hindistan'da sarı kaplumbağa görüldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki bir havuzda kanatlı kabuk türlerinden parlak sarı renkli bir kaplumbağa görüldü. Kaplumbağa, ulusal Orman Hizmetleri tarafından kurtarıldı.

Hindistan Orman Hizmetleri memuru Debashish Sharma, sarı kaplumbağanın fotoğraflarını paylaştı. Hayvanın ender görülen renk tonunun, bazı "genetik mutasyona veya tirozin pigmenti olmamasından kaynaklanan konjenital bozukluklara" atfedildiğini belirtildi.

Ölmeden morga koydular: Donarak hayatını kaybetti
DÜNYA
Ölmeden morga koydular: Donarak hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Hainlerin inlerinde ele geçirildi

Hainlerin inlerinde ele geçirildi

PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile düğmeye basıldı.
Yangın şehitliğe uğramadı

Yangın şehitliğe uğramadı

​Alevlerle boğuşan İskenderun'dan hayret veren manzara.
Minarelerden salavatlar yükselecek

Minarelerden salavatlar yükselecek

81 ildeki camilerde saat 21.00'de salavatlar okunacak.

Defter kapandı

Defter kapandı

Trabzonspor'da yönetim masadan kalktı.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Rezil karikatür sonrası soruşturma

Fransız Charlie Hebdo dergisi için harekete geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.