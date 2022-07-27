Dünya Hindistanda yıldırım düştü 20 ölü
ASYA

Hindistan’da yıldırım düştü: 20 ölü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, Rajasthan eyaletinde ise Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde 4 çocuk hayatını kaybetti, ana tren istasyonu sular altında kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Hindistan’da yıldırım düştü: 20 ölü
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Hindistan’ın Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer eyaletin kuzey kesimlerinde bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti. Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine 400 bin rupi (yaklaşık 5 bin dolar) maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Rajasthan’da 4 çocuk hayatını kaybetti

Hindistan’da etkili olan Muson yağmurları nedeniyle Rajasthan eyaletinin Jodhpur şehrinde 4 çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Polis hayatını kaybeden çocukların kimlikleri Anita (15), Sanju (16), Pintu (12) ve Kishore (12) olduğunu açıkladı.

Rajasthan Eyalet Başbakanı Ashok Gehlot, hayatını kaybeden çocukların ailelerine baş sağlığı dileyerek, her bir aileye 500 bin rupi (6 bin 260 dolar) maddi yardım yapılacağını duyurdu. Gehlot, halkı Muson yağmurları nedeniyle dikkatle olmaya çağırdı.
Ayrıca Jodhpur şehrinde Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde araçların sürüklendiği ve ana tren istasyonunun sular altında kaldığı bildirildi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (MeT) Muson yağmurlarından en çok etkilenen şehirlerin, Jaipur Ajmer, Sawai Madhopur, Rajsamand, Dungarpur, Banswara, Kota, Sirohi, Jodhpur, Chittorgarh, Pali, Nagaur ve Jalore olduğunu açıkladı. MeT Merkez Müdürü Radheyshyam Sharma, perşembe ve cuma günleri eyaletin bazı bölgelerinde Muson yağmurlarının kademeli olarak azalacağının tahmin edildiğini belirtti.

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