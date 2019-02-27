Dünya Hindistandan açıklama Doğrulamaya çalışıyoruz
ASYA

Hindistan'dan açıklama: Doğrulamaya çalışıyoruz

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın 2 Hint uçağını düşürmesine yönelik, "Hava angajmanı sırasında bir Mig-21 uçağımız düştü ve bir pilotumuz kayıp. Pakistan kendi ellerinde olduğunu söylüyor. Ancak doğrulamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, bir savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu açıkladı.

Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kumar, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağını vurduğunu söyledi.

Pakistan'daki "terör gruplarının" dün Hindistan'a yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ve buna karşı önleyici saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Kumar, şöyle konuştu:

Pakistan Hava Kuvvetleri de Hindistan'ın terörle mücadele operasyonuna karşılık askeri noktalarımızı vurmak istedi. Hindistan uçakları da hemen karşılık vererek, Pakistan'ın bir uçağını vurdu.

Düşen uçaktaki Hintli pilotun görüntüleri sızdırıldı
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Düşen uçaktaki Hintli pilotun görüntüleri sızdırıldı
Pakistan hava sahasında düşürülen Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın pilotu esir alındı. Sosyal medyada Hintli pilotun görüntüleri paylaşıldı.

Vurulan uçağın Pakistan topraklarına düştüğünü belirten Kumar, "Bizim de hava angajmanı sırasında bir Mig-21 uçağımız düştü ve bir pilotumuz kayıp. Pakistan kendi ellerinde olduğunu söylüyor. Ancak doğrulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan Pakistan ise hava sahası ihlalinde bulunan iki Hindistan savaş uçağını düşürdüklerini ve bir pilotun gözaltına alındığını duyurmuştu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı.

  • Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

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Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi.

Pakistan sivil havacılık otoritesi, tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.

Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.

Türkiye'den itidal çağrısı

Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat’tan bu yana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla sık sık telefonda görüşerek itidal tavsiyesinde bulundu.

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