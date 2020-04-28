Hindistan'dan getirilen Türk vatandaşları İzmir ve Sivas'ta karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.
- Uçağa giren ekiplerce pasaport kontrolü yapılan vatandaşlar, sağlık kontrolünden de geçirildi.
Apronda bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürüldü.
Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı
Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir'de karantinaya alındı.
Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 1'i çocuk 87 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.
- Bu sırada AFAD ekipleri, yolcuların valizlerini dezenfekte etti.
Yolcular, 14 günlük karantina süresini geçirecekleri İzmir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir öğrenci yurduna götürüldü.