Hindistan'dan getirilen Türk vatandaşları İzmir ve Sivas'ta karantinaya alındı Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşı Sivas'ta ve 87 Türk vatandaşı ise İzmir'de karantinaya alındı.

Haber Merkezi 28 Nisan 2020, 22:09 Son Güncelleme: 28 Nisan 2020, 22:30 AA