Hindistan'ın başkentinde patlama: Sekiz ölü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Polis, olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.