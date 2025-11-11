Yeni Şafak
Hindistan'ın başkentinde patlama: Sekiz ölü

Hindistan'ın başkentinde patlama: Sekiz ölü

00:44 11/11/2025, Salı
DHA
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta patlama meydana geldi. Olay sonucu sekiz kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki tarihi Kızıl Kale yakınlarında bir araçta patlama meydana geldi. Polis, olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.



