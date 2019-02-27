Dünya Hint jetleri Pakistana girdi Ağır tahrik
ASYA

Hindistan’dan ağır saldırganlık

Hint jetleri Pakistan’a girdi: Ağır tahrik

Hindistan, Pakistan’ı hedef alan taciz, tehdit ve saldırganlık politikasını yoğunlaştırdı. Hint savaş uçakları dün Muzaffarabad bölgesine hava saldırısı girişiminde bulundu. Uçakları engelleyen Pakistan Hava Kuvvetleri, tacizi “ağır saldırganlık” sözüyle kınadı. Yeni Delhi ise terör kamplarını vurduğunu iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Güneydoğu Asya’daki iki nükleer güç, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim hızla tırmanıyor. Dün sabah saatlerinde Pakistan’ın Muzaffarabad bölgesine hava saldırısı girişiminde bulunan Hint savaş uçakları, Pakistan hava kuvvetleri tarafından engellendi.

14 Şubat’ta 44 askerin ölmesine neden olan bombalı saldırıyı bahane eden Hindistan, Pakistan’ı hedef alan taciz, tehdit ve saldırganlık politikasını sertleştiriyor. Hindistan hava kuvvetlerine ait 12 savaş uçağı dün, iki ülke arasındaki Keşmir kontrol hattını ihlal ederek, Pakistan topraklarına girdi.

Yeni Delhi’den yapılan açıklamada dün sabah Pakistan’ın Muzzaffarabad bölgesine hava saldırısı düzenlendiği ve “terör kamplarının” vurulduğu iddia edildi. Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Hint savaş uçaklarının Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütünün kampına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırı, 1971’den sonra kontrol hattı ihlal edilerek gerçekleşen ilk hava saldırısı olarak kayıtlara geçti. Nükleer silaha sahip iki ülke arasında gerginliği artıran saldırı, bölgede tedirginliğe sebep oldu. İki devlet en son 1999 yılında savaşmıştı.

Pakistan ordu sözcüsü Hint uçaklarının hedeflerini vuramadığını fotoğraflarla kanıtladı.

MİSİLLEME UYARISI

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Hindistan’ın terör kamplarını hedef aldığına dair ifadeleri reddederek, Pakistan’ın Hindistan’ın eylemine karşılık vereceğini söyledi. Kureyşi, “ Hindistan’ı uyarıyoruz. Pakistan uygun bir şekilde missileme yapma ve kendini savunma hakkını saklı tutar” ifadelerini kullandı.

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PAKİSTAN: UÇAKLARI KOVALADIK

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tüm General Asif Ghafoor, Muzzaffarabad bölgesine yapılan hava saldırısında hiçbir altyapının zarar görmediğini ve ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu. Hindistan uçaklarının, sınırı yaklaşık 5 kilometre geçtiğini kaydeden Ghafoor, Pakistan Hava Kuvvetlerinin hızlıca Hindistan uçaklarını kovalayarak sınırın ötesine geri gönderdiğini duyurdu.

Pakitanlılar Hint uçaklarının topraklarını hedef alan saldırısına düzenledikleri gösteriler ile tepki gösterdi.
  • Kontrol hattında çatışma
  • Hindistan’ın Pakistan’ın egemenliğini hedef alan saldırısı sonrası Keşmirdeki Kontrol hattında da taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı iddia edildi. Pakistan güçlerinin, sınırın Hindistan tarafındaki kimi hedefleri meşru misilleme hakkı uyarınca top ateşiyle vurduğu belirtildi.

BM ve İİT’ye başvuru

Başbakan Imran Khan ise saldırıyı uluslararası örgütlerin gündemine taşıyacağını açıkladı. Konunun Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) taşıyacaklarını ifade eden Başbakan Khan, dost ülkelerle bu konuyu yakından görüşeceklerini kaydetti. Mecleste ortak bir oturum yapılacağını söyleyen Khan, milletvekillerinin desteğini almak için çalışacağını belirtti.,

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