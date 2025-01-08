Hiranur’dan Burkina Faso’ya 2 yeni medrese

“’Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız, çağlar açıp çağlar kapatacak bir nesil yetişsin istiyorsanız bir insan yetiştiriniz’ anlayışıyla Hiranur Derneği olarak Burkina Faso’da hem fidan diktik hem insan yetiştirecek müesseseleri, medreselerimizi hizmete açtık. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkürler. Allah razı olsun”