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Hiranur’dan Burkina Faso’ya 2 yeni medrese

Hiranur’dan Burkina Faso’ya 2 yeni medrese

16:168/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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360 öğrencinin aynı anda eğitim yuvası olan medreseler, başkent Vagadugu’dan 180 km. uzaklıkta inşa edildi.
360 öğrencinin aynı anda eğitim yuvası olan medreseler, başkent Vagadugu’dan 180 km. uzaklıkta inşa edildi.

Dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları yürüten Hiranur Derneği, Kalıcı Eser Projeleri kapsamında Burkina Faso’da 2 yeni medreseyi hizmete açtı. Yeni eğitim yuvalarından aynı anda toplamda 360 talebe faydalanabilecek.


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Hiranur’dan Burkina Faso’ya 2 yeni medrese
Dünya
08 Ocak, Çarşamba

Dünya üzerinde milyonlarca insan, gereken şartlarda hayatını idame ettiremiyor. Açlık sınırının altında yaşayan onlarca coğrafya var. Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Hiranur Derneği ise bu problemleri giderebilmek için çeşitli faaliyetler yürütüyor.


Toplumlara köklü çözümler üretebilmenin yollarını arayan Hiranur, Kalıcı Eser Projeleriyle ihtiyaç sahibi coğrafyalara umut oluyor
. “Vahyin Işığında, İnsanlığa Hizmet”
sloganıyla bu çalışmaları sürdüren Hiranur’un son durağı Burkina Faso oldu.

2 medrese, muhteşem törenle hizmete açıldı

4 yıldır ülkede eğitim, gıda, su, sağlık, Ramazan ayı ile Kurban Bayramı faaliyetleri ve sürdürülebilirlik gibi insani yardım faaliyetleri yapan dernek, Burkina Faso’nun Ouahigouya şehrinde 2 yeni medrese inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu. 360 öğrencinin aynı anda eğitim yuvası olan medreseler, başkent Vagadugu’dan 180 km. uzaklıkta inşa edildi.


Ömer Alkan Hafızlık Medresesi ve Pedaş Elektrik Aydınlatma Muharrem Öztürk Hafızlık Medresesi; yerel yetkililerin katılımıyla muhteşem bir törenle hizmete açıldı. Her iki eğitim yuvası da 3 sınıf ve 6 lavabodan oluşuyor. Medreseler, bölgedeki Müslümanların önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

“Yeni fidanlar yetişsin diye”

Burkina Faso’ya bizzat giderek açılışlara eşlik eden Hiranur Derneği görevlilerinden Muhammed Çakır, inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhammed Çakır,
“’Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız, çağlar açıp çağlar kapatacak bir nesil yetişsin istiyorsanız bir insan yetiştiriniz’ anlayışıyla Hiranur Derneği olarak Burkina Faso’da hem fidan diktik hem insan yetiştirecek müesseseleri, medreselerimizi hizmete açtık. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkürler. Allah razı olsun”
diye konuştu.

Kalıcı eserler için

Hiranur Derneği’nin çeşitli mağdur coğrafyalarda inşasını sürdürdüğü kalıcı eserlerine katkı sunmak isteyen bağışçılar, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Kalıcı Eser” yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de hiranur.org.tr üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Derneğin çağrı merkezine +90 216 621 74 45 nolu numaradan, WhatsApp bağış hattına ise +90 538 871 10 10 nolu telefondan ulaşılabiliyor.

#Hiranur Vakfı
#Burkina Faso
#medrese

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