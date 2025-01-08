Hiranur’dan Burkina Faso’ya 2 yeni medrese

Dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları yürüten Hiranur Derneği, Kalıcı Eser Projeleri kapsamında Burkina Faso’da 2 yeni medreseyi hizmete açtı. Yeni eğitim yuvalarından aynı anda toplamda 360 talebe faydalanabilecek.
Dünya üzerinde milyonlarca insan, gereken şartlarda hayatını idame ettiremiyor. Açlık sınırının altında yaşayan onlarca coğrafya var. Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Hiranur Derneği ise bu problemleri giderebilmek için çeşitli faaliyetler yürütüyor.
2 medrese, muhteşem törenle hizmete açıldı
4 yıldır ülkede eğitim, gıda, su, sağlık, Ramazan ayı ile Kurban Bayramı faaliyetleri ve sürdürülebilirlik gibi insani yardım faaliyetleri yapan dernek, Burkina Faso’nun Ouahigouya şehrinde 2 yeni medrese inşa ederek vatandaşların hizmetine sundu. 360 öğrencinin aynı anda eğitim yuvası olan medreseler, başkent Vagadugu’dan 180 km. uzaklıkta inşa edildi.
Ömer Alkan Hafızlık Medresesi ve Pedaş Elektrik Aydınlatma Muharrem Öztürk Hafızlık Medresesi; yerel yetkililerin katılımıyla muhteşem bir törenle hizmete açıldı. Her iki eğitim yuvası da 3 sınıf ve 6 lavabodan oluşuyor. Medreseler, bölgedeki Müslümanların önemli bir ihtiyacını karşılayacak.
“Yeni fidanlar yetişsin diye”
Kalıcı eserler için
Hiranur Derneği’nin çeşitli mağdur coğrafyalarda inşasını sürdürdüğü kalıcı eserlerine katkı sunmak isteyen bağışçılar, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Kalıcı Eser” yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sunabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de hiranur.org.tr üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Derneğin çağrı merkezine +90 216 621 74 45 nolu numaradan, WhatsApp bağış hattına ise +90 538 871 10 10 nolu telefondan ulaşılabiliyor.