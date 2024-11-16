Hizbullah İsrail’e nefes aldırmıyor: Lübnan'daki işgalci güçler roket ve dronlarla hedef alındı
08:0716/11/2024, Cumartesi
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Hizbullah, Lübnan'daki İsrail güçlerini roket ve dron saldırıları ile hedef aldı.
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e Hizbullah'tan misilleme saldırıları yapıldı. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Marun al-Ras kasabasında bulunan İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda kullanılan roketlerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler Hizbullah'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Lübnan'ın güneyindeki Hanin kasabası yakınlarında toplanan bir grup İsrail askerinin ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı aktarıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
Hizbullah, Lübnan'daki İsrail güçlerinin roket ve dron saldırıları ile hedef alındığını açıkladı.
Hizbullah İsrail’e nefes aldırmıyor: Lübnan'daki işgalci güçler roket ve dronlarla hedef alındı
Dünya
16 Kasım, Cumartesi
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e Hizbullah'tan yeni misilleme saldırıları yapıldı. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Marun al-Ras kasabasında bulunan İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıda kullanılan roketlerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler Hizbullah'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Hizbullah İsrail’e nefes aldırmıyor: Lübnan'daki işgalci güçler roket ve dronlarla hedef alındı
Dünya
16 Kasım, Cumartesi
Lübnan'ın güneyindeki Hanin kasabası yakınlarında toplanan bir grup İsrail askerinin ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı aktarıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
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