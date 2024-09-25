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Hizbullah neden en gelişmiş füzelerini henüz fırlatmadı?

Hizbullah neden en gelişmiş füzelerini henüz fırlatmadı?

Zeynep Karçığa
11:5225/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gazete, Hizbullah ne kadar çok füze fırlatırsa, İran’ın caydırıcılığının o kadar zayıfladığına dikkat çekti.
Gazete, Hizbullah ne kadar çok füze fırlatırsa, İran’ın caydırıcılığının o kadar zayıfladığına dikkat çekti.

İngiliz basınından Telegraph gazetesi, Hizbullah’ın dünyadaki en güçlü sivil savaş gücü olduğunu ve askeri yeteneklerinin birçok Orta Doğu ülkesinin, hatta kendi ülkesi Lübnan’ın ordusunu aştığını belirtti. Gazete, Hizbullah’ın devasa cephaneliğinin, herhangi bir İsrail şehrini vurabilecek akıllı füzeleri içerdiğini, ancak şimdiye kadar İsrail'in kışkırtmalarına karşı verdiği tepkinin bir ölçüde soğuk kaldığını vurguladı.

İngiliz gazetesinin Beyrut’taki muhabiri Adrian Blomfield, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail’i defalarca uyardığını, Güney Beyrut’taki üslerine yönelik hava saldırılarının Tel Aviv’e karşı füze saldırılarıyla karşılık bulacağına dair tehditte bulunduğunu aktardı. Ancak liderliğin, belki de
İran’ın başbakan Benjamin Netanyahu’nun ABD’yi savaşa çekmesinden korktuğu
için çatışmayı tırmandırma konusunda tereddüt içinde olduğunu belirtti.

Muhabir, son iki ay içinde İsrail’in Lübnan’ın başkentini iki kez bombaladığını, bu saldırıların Nasrallah’ın en deneyimli savaş alanı liderlerinden bazılarını öldürdüğünü hatırlattı. Geçen hafta, Hizbullah’ın iletişim cihazlarına yönelik eş zamanlı saldırılarda binlerce üyesinin etkisiz hale geldiğini bildirdi. Gerçekten de, Hizbullah, sınırın ötesine en yoğun füze saldırısını gerçekleştirdi ve bunu
"açık hesaplaşma"
mücadelesine girdiğini ilan ederek takip etti.


Neden silahlarını kullanmıyor?

Ancak grup, bilinçli olarak İsrail’in yerleşim merkezlerini hedef almadı ve en gelişmiş silahlarını da kullanmadı. Gazete, bunun nedenini sorgularken, İran’ın Hizbullah’ı kontrol altında tuttuğunu, zira onu İ
srail’in nükleer programına saldırması durumunda kendi güvenliğini sağlamak
için bir sigorta olarak gördüğünü belirtti. Hizbullah ne kadar çok füze fırlatırsa, İran’ın caydırıcılığının o kadar zayıfladığına dikkat çekti.

Gazete ayrıca, Hizbullah liderliğinin gelişmiş cephaneliğini kullanmaktaki tereddüdünün
kendi iç sebepleri
ne de dayandığını, yerel kamuoyunun görüşü ve İsrail’in tuzağına düşme riskinin bunlar arasında olduğunu ifade etti.

Hizbullah’ın, 2006’da İsrail ile savaştığı dönemdeki cephaneliğinden çok daha güçlü ve daha fazla silaha sahip olmasına rağmen, Hizbullah ile yakın ilişkileri olan Lübnanlı yorumcu Kasım Kısır, Hizbullah’ın stratejisinin
İsrail’i uzun süreli bir aşındırma mücadelesiyle zayıflatmak
olduğunu savundu.


Güdümlü ve ağır füzeler

Hizbullah son haftalarda, askeri mevzileri ve araçları hedef almak için İHA’lar ve güdümlü füzeler kullandığı ‘karmaşık’ olarak tanımladığı saldırılar düzenlediğini duyurdu.


Hizbullah ayrıca son zamanlarda İran yapım
ı Burkan ve Elmas
ile adını 2015 yılında Suriye'de öldürülen bir Hizbullah komutanından alan Cihad Muğniye gibi güdümlü ve ağır füzeler kullandığını da açıkladı.


İran'ın Burkan füzesi (Tahran'ın müttefiki Yemenli Husilere bağlı medya kuruluşları)

Hizbullah'ın halen ağırlıklı olarak 5 ila 8 kilometre menzile sahip Kornet tanksavar füzelerine güvendiğini ve bunları daha uzak mesafelerde de kullanabileceğini belirtildi.


Şarku'l Avsat'ın edindiği bilgiye göre Hizbullah diğer yandan
Demir Kubbe'yi atlatan ve sadece tanklar tarafından durdurulabilen
bir başka zırh delici güdümlü füze olan
Rus Konkurs
füzesini de bulunuyor.

Hizbullah'ın büyüklüğü tam olarak bilinmemekle birlikte son yıllarda gelişen devasa bir silah cephaneliği bulunuyor. Hizbullah birçok kez İsrail'in derinliklerine ulaşabilen çok sayıda gelişmiş silah ve füzeye sahip olduğunu açıkladı.


Son yedi aydır Hizbullah ve İsrail, analistlerin deyimiyle, her iki tarafın da birbirlerinin saldırı yöntemlerini ve askeri taktiklerini test ettiği günlük bir yıpratma savaşı yürütüyor.


#Lübnan
#Hizbullah
#İsrail

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