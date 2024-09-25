Hizbullah neden en gelişmiş füzelerini henüz fırlatmadı?

İngiliz basınından Telegraph gazetesi, Hizbullah’ın dünyadaki en güçlü sivil savaş gücü olduğunu ve askeri yeteneklerinin birçok Orta Doğu ülkesinin, hatta kendi ülkesi Lübnan’ın ordusunu aştığını belirtti. Gazete, Hizbullah’ın devasa cephaneliğinin, herhangi bir İsrail şehrini vurabilecek akıllı füzeleri içerdiğini, ancak şimdiye kadar İsrail'in kışkırtmalarına karşı verdiği tepkinin bir ölçüde soğuk kaldığını vurguladı.
Neden silahlarını kullanmıyor?
Güdümlü ve ağır füzeler
Hizbullah son haftalarda, askeri mevzileri ve araçları hedef almak için İHA’lar ve güdümlü füzeler kullandığı ‘karmaşık’ olarak tanımladığı saldırılar düzenlediğini duyurdu.
İran'ın Burkan füzesi (Tahran'ın müttefiki Yemenli Husilere bağlı medya kuruluşları)
Hizbullah'ın halen ağırlıklı olarak 5 ila 8 kilometre menzile sahip Kornet tanksavar füzelerine güvendiğini ve bunları daha uzak mesafelerde de kullanabileceğini belirtildi.
Hizbullah'ın büyüklüğü tam olarak bilinmemekle birlikte son yıllarda gelişen devasa bir silah cephaneliği bulunuyor. Hizbullah birçok kez İsrail'in derinliklerine ulaşabilen çok sayıda gelişmiş silah ve füzeye sahip olduğunu açıkladı.
Son yedi aydır Hizbullah ve İsrail, analistlerin deyimiyle, her iki tarafın da birbirlerinin saldırı yöntemlerini ve askeri taktiklerini test ettiği günlük bir yıpratma savaşı yürütüyor.