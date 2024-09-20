Hizbullah'ın büyük güvenlik zafiyeti: Cihazları MOSSAD'dan almış

Gazze’de yaptığı soykırımı sürdürdüğü sırada savaş suçlarına Lübnan’da çağrı cihazı ve telsiz saldırılarını ekleyen İsrail’in, bu saldırıları nasıl planlayıp gerçekleştirdiği gizemini koruyor. İsrail istihbaratının yaptığı eylemleri en detaylı şekilde halka duyurmasıyla bilinen Amerikan New York Times gazetesi, Lübnan’da 34 kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı kitle imha girişimine ilişkin yeni bilgileri okuyucularına sundu. Patlayan çağrı cihazlarını üreten Tayvanlı şirket Gold Apollo'nun AR-924 modelinin Macaristan firması BAC Consulting tarafından üretilip satıldığı iddia edilmişti. NYT, Mossad’ın kurucusu olduğu BAC Consulting’in de aralarında olduğu 3 paravan şirket üzerinden saldırıyı planlayıp gerçekleştirdiğini yazdı.





SEVKİYAT 2022’DE BAŞLADI

Habere göre çağrı cihazlarıyla bağlantısını gizlemek için paravan şirket kullanan İsrail istihbarat yetkilileri, Lübnan'a az miktarda cihaz sevkıyatına 2022'de başladığı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın telefonları yasaklayan talimatının ardından üretimin hızlandırıldığı belirtildi. NYT'ye konuşan üç istihbarat görevlisi, BAC'ın İsrail'in paravan şirketi olduğunu, çağrı cihazı üreticisinin İsrail istihbaratı olduğu gerçeğini gizlemek için en az iki başka paravan şirket daha kurulduğunu söyledi.





2 SENEDİR ÇALIŞIYOR

BAC’ın sıradan müşterilere hizmet vererek piyasada yer ettiği kaydedilen haberde, hedeflenen tek müşterinin Hizbullah olduğu ve doğru zamanda Hizbullah yetkilileri ile şirket adına temas kurulduğu kaydedildi. Tuzaklı cihazlar İsrail istihbarat görevlileri tarafından üretildi ve saldırıya hazır hale getirildi.





YAZ AYLARINDA GÖNDERİM ARTTI

Gazete, Hizbullah yetkililerine, talimatların hızla ulaştırılması amacıyla, çağrı cihazlarını her an yanlarında taşıma talimatı verildiğini belirtti. İki ABD'li istihbarat yetkilisine göre cihazların teslimatı yaz ayları boyunca artarak devam etti ve binlercesi Hizbullah mensuplarına ve müttefiklerine dağıtıldı.





LİMANDA 3 AY BEKLETİLDİ

Öte yandan Al Jazera’ye konuşan savaş muhabiri ve siyasi analist Elijah Magnier de saldırıya ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. Hizbullah içinde bağlantıları olduğu bilinen Magnier, cihazların şubat ayından üretildiğini ve limanda 3 ay bekletildiğini belirtti. Üçüncü bir ülkenin dahlinin olmadan saldırının gerçekleşmeyeceğini savunan analist “Bu ölçekte bir operasyon, az miktarda bile olsa yüksek patlayıcıların varlığını ve her bir çağrı cihazının başında oturup elle 1 ila 3 gram [0,4 ila 0,11oz] yüksek patlayıcı madde yerleştirildiğini” kaydetti.





METAL BİLYE DETAYI

“İsrail istihbaratının Hizbullah'a ulaşmadan önce bu patlayıcıyı üçüncü bir ülkenin desteğiyle yerleştirdiğini anlıyoruz” diyen analist, “Hizbullah'ın şu ana kadar yaptığı inceleme sonuçlarına göre, çağrı cihazı pillerinin etrafına metal bilyeler yerleştirilmiş ve patlayıcı gücün metal parçalarını dışarı doğru fırlatması sağlanmış. Bu da patlamanın öldürücülüğünü önemli ölçüde artırmış” dedi.





CEVAPSIZ SORULAR

Bütün bu iddiaların ışığında Hizbullah’ın tedarik sürecini nasıl ilerlettiği, gerekli tetkikin yapılıp yapılmadığı ve İran’ın bu fiyaskodaki rolü ise gizemini koruyor. Bu şirketlerle kimin üzerinden irtibata geçildiği, neden ABD müttefiki Tayvan menşeli bir firma tercih edildiği, Mossad'ın grup içine sızıp sızmadığı, ürün teslimatının nasıl gerçekleştiği de cevabı bulunamayan diğer hususlar.





Üretimi 10 yıl önce durdurulmuş!

Lübnan'da, Hizbullah'ın acil iletişim aracı olarak kullandığı belirtilen telsizlerin önceki gün İsrail tarafından patlatılmasının ardından üretici firmadan şaşırtan bir açıklama geldi. Japon üretici "ICOM Inc."in Direktörü Enomoto Yoşiki, telsizlerin "daha önce sattıkları ancak pilleri değiştirilmiş IC-V82 modeli olabileceğini" bildirdi. Yoşiki, gazetecilere yaptığı açıklamada ürün sevkıyatının yaklaşık 10 yıl önce durdurulduğunu ve o tarihten beri fabrika merkezinden sevkıyat yapılmadığı bildirdi.





5 BIN KIŞIYI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Terör devleti İsrail’in saldırılarının ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün açıklamalarda bulundu. “İsrail 5 bin kişiyi öldürmeyi hedefliyordu” diyen Nasrallah, “Çarşamba günkü telsizlerden bahsetmiyorum, sadece çağrı cihazları. İkinci günü yine binlerce insanı öldürmek istediler. İsrailli düşmanlarımız en az 5 bin kişiyi 2 dakikada öldürmek istedi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. “Bazı cihazlar hastanelerde infilak etti” diyen Nasrallah, “Düşman bu operasyonla bütün ilkeleri çiğnedi ve kırmızı çizgileri aştı. İsrail’in son iki gündür düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır. Netanyahu ve Gallant'a söylüyorum ki Gazze'ye saldırıları durdurmadan operasyonlarımızı durdurmayacağız. Bölgede ne olursa olsun operasyonlarımız asla durmayacak” dedi. Saldırıları, "Güvenlik ve insanlık açısından direniş hareketi tarihinde görülmemiş bir darbeydi" diye niteleyen Nasrallah, "Daha güçlü daha sağlam geri döneceğiz" dedi. Diğer yandan Hizbullaj lideri Nasrallah'ın konuşması sırasında İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaparken, Lübnan'ın çeşitli bölgeleri de bombalandı.



