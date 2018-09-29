Hollanda sonunda kabul etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, terör örgütü PYD/YPG'nin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğunu söyledi. Blok, Dışişleri Bakanlığı Komisyonundaki milletvekillerinin hükümetin Suriye'deki muhaliflere verdiği destekle ilgili sorularına yazılı cevap verdi. Hollanda hükümeti tarafından 'Suriye Demokratik Güçleri (SDG)' adı altındaki YPG/PKK'ya destek verilmediğini belirten Blok, "YPG tarafından yapılan insan hakları ihlalleri hakkında çeşitli raporlar yayımlandı. Buna ek olarak YPG'nin Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile bağlantısı var. Ayrıca YPG'nin rejim ile bağlantıları var ve özerk bölge isteğine ulaşmak için ılımlı muhalif gruplara karşı mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. Bir muhalif grubun silahlandırılması için uluslararası yasal dayanak olması gerektiğine dikkati çeken Blok, "Silahların sadece DEAŞ'a karşı kullanılma hedefi olsaydı, bunun için yasal bir temel oluşabilirdi. İnsan hakları ihlalleri raporu, SDG'de dominant rolü üstlenen YPG'nin rejimle temasta olması ve YPG'nin PKK ile bağlantısı gerçeği, Hollanda hükümetinin SDG'ye destek vermemesi için bir sebeptir" değerlendirmesinde bulundu.

TEMASTAYIZ AMA...

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün YPG/PKK hakkındaki raporlarına dikkati çeken Blok, raporda yer alan YPG/PKK'nın bölgedeki insanlara uyguladığı baskı ile insanların oradan kaçmalarına, çocukların sokakta veya evlerinden kaçırılarak zorla YPG/PKK'ya alınmalarına ve insan hakları ihlallerine vurgu yaptı. Blok, hükümetin YPG/PKK ile ilişkisi hakkında sorulan soruya ise "Hollanda hükümeti, düşük diplomasi seviyesinde PYD/YPG'nin Benelüks temsilcisi ile zaman zaman iletişim içerisinde. Dışişleri Bakanlığında iki kere düşük diplomasi seviyesinde görüşmeler yapıldı. Ayrıca bölgede bulunan diplomatlar bazen bölgedeki SDG ile temas kuruyorlar" cevabını verdi.

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İlk kez oluyor

Suriye PKK’sı PYD/YPG, ABD’den şimdiye dek 20 bin TIR ve 3 bin kargo uçağı dolusu silah, cephane, araç ve mühimmat aldı. DEAŞ’a karşı mücadele kılıfı altında terör örgütüne yardımlarını meşrulaştırmaya çalışan Washington, ABD askerlerinin terör örgütüne ait peçleri takmasıyla açığa çıkan skandal sonrası, Suriye PKK’sına ‘SDG’ adıyla perdeleme yoluna gitmişti. PYD/YPG’ye arka çıkan ülkelerden Hollanda, diplomatik düzeyde de olsa ilk kez terör örgütünü desteklemediğini açıkladı.