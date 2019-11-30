Dünya Hollandada bıçaklı saldırı 3 yaralı
AVRUPA

Hollanda’da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Hollanda'nın Lahey kentinde bir alışveriş merkezinden bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişi yaralandı Saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Lahey'de bıçaklı saldırı meydana geldi.
Lahey'de bıçaklı saldırı meydana geldi.

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, saldırgan çok sayıda polisin olmasına rağmen olay yerinden kaçtı.
Olay, Hollanda’nın Lahey kenti Grote Markt Meydanı’nda meydana geldi. Alışveriş gecesi nedeniyle çok kalabalık olan bir mağazada bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen emniyet güçleri yaptıkları açıklamada bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye sevk etti. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı kentte polis geniş çaplı inceleme başlattı.

PKK bir paçavradır

PKK bir paçavradır

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde.
Çok korktumama Allah yardım etti

Çok korktum
ama Allah yardım etti

Hattat rolüyle dikkat çeken Öke, yenisafak.com'a konuştu.
S400 sandım

S400 sandım

​Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı.
Barış Pınarı'nda büyük kırılma oluştu

Barış Pınarı'nda büyük kırılma oluştu

​Teslim olan PKK'lı 2 terörist örgütteki büyük çöküşü anlattı.
Evi işaretlenen vatandaş konuştu

Evi işaretlenen vatandaş konuştu

"​Belediye başkan yardımcısı 'Evinizi yıktırırım' demişti".
25 bin yeni Bylock

25 bin yeni Bylock

FETÖ'nün programını kullanan aktif kamu görevlileri tespit edildi.

Nadir görülen zehir hayatlarını kararttı

Nadir görülen zehir hayatlarını kararttı

Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürecek güçte.

17 yıllık<br>ortaklık bitiyor

17 yıllık
ortaklık bitiyor

​Koç Grubu İtalyanlar ile fesih anlaşması imzaladı.
Rakiplerimiz <br>belli oluyor

Rakiplerimiz
belli oluyor

​EURO 2020'de kura çekimi bugün yapılacak.
Taraftar minibüsü <br>tırla çarpıştı

Taraftar minibüsü
tırla çarpıştı

Bursasporlu 17 taraftar kazada yaralandı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Mevsim normallerinin üzerine çıkacak

​İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için yeni uyarı.
Ambulans<br> hırsızına tahliye

Ambulans
hırsızına tahliye

​İstanbul Üniversitesi'ne ait ambulansı çalmıştı.
Akaryakıt izdihamı!

Akaryakıt izdihamı!

​Lübnan'daki grev sonrası istasyonlara akın oldu.
Samsun'da inanılmaz olay

Samsun'da inanılmaz olay

​İkizlerden biri ağır yaralandı, diğeri son anda kurtuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.