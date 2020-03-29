Dünya Hollandada bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu
AVRUPA

Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu

Hollanda’da bir evde 4 Türk vatandaşının cansız bedeni bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Büyükanne, gelini ve 2 torununun ölümünden dolayı şüpheli olan bir diğer aile ferdi Onur Kandemir’e ulaşmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi DHA
Şüpheli durumdaki Onur Kandemir
Şüpheli durumdaki Onur Kandemir

Hollanda’nın Breda kentine bağlı Etten-Leur ilçesindeki bir evde, Türk vatandaşı olan büyükanne, gelini ve 2 torununun cansız bedeni bulundu. Hollanda polisi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ailenin ferdi olan 33 yaşındaki Onur Kandemir’e olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

15 kişilik soruşturma ekibi oluşturuldu

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, cinayet şüphesiyle 15 kişilik soruşturma ekibinin oluşturulduğu ve Türk vatandaşlarının cansız bedenlerine ulaşılan evin bulunduğu mahalle sakinlerinin de sorgulandığı belirtildi. Ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

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