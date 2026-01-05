Yeni Şafak
Hollanda'da kar yağışı nedeniyle 500 uçuş iptal edildi

15:045/01/2026, Pazartesi
DHA
Yetkililer, ülke genelinde toplu taşımada da aksamalar olduğunu belirtti.
Hollanda'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 500 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda yaklaşık 500 uçuş kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, ülke genelinde toplu taşımada da aksamalar olduğunu belirtti.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Flevoland ve Utrecht'in de aralarında bulunduğu 7 bölge için turuncu kodlu uyarı yayımlandığı kaydedildi.

