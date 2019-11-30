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Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırı gerçekleşti: Yaralılar var

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi. Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi. Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.
Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

  • Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı'nda bıçaklı saldırı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.

Açıklamada, açık tenli, 45-50 yaşlarındaki saldırganın polis tarafından arandığı ifade edildi.

"3 yaralı var"

Yerel medyadaki haberlerde ise olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu arada, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.

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