Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırı gerçekleşti: Yaralılar var

Londra Köprüsü'nde polis bıçaklı saldırganı yakın mesafeden vurarak öldürdü

İngiltere'deki Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ve özel tim köprü trafiğini keserek olaya müdahale etti. Bir polis saldırgana yaklaşarak elindeki tüfekle 2 el ateş etti. Yerdeki saldırgan olay yerinde öldü. O anlar kameralara böyle yansıdı.