Hollywood'dan ABD'ye çağrı: Katil İsrail'e silah vermeyin

Gazze’de 11 ayda 40 binden fazla masum sivilin canına kıyan işgalci İsrail’e ABD savaşın başından bu yana yaklaşık 20 milyar dolarlık mühimmat sağladı. İsrail’in yaptığı soykırımda büyük pay sahibi olan ABD’nin insanlık dışı tutumuna Hollywood yıldızları dur dedi. “Artists4Ceasefire” grubu, Oxfam America, ActionAID ve Children in Conflict gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde bir girişim başlatarak, ABD’ye, “İsrail’e silah tedarik etmeyi bırakın” çağrısında bulundu. Kampanyaya destek verenler arasında Mark Ruffalo, Mahershala Ali, Cynthia Nixon ve Ilana Glazer gibi isimler bulunuyor.





SİLAH LİSANSLARINI DONDURUN

Yayınlanan ortak bildiride, “Talebimiz basit: Seçilmiş liderlerimiz ABD ve uluslararası insani yasaları uygulamalıdır” denildi. İsrail insan haklarını hiçe saydığı belirtilen bildiride, “Okulların veya hastanelerin bombalanması, insani yardımların kısıtlanması ya da çocukların öldürülmesinin” silah tedarikinin kısıtlanması için yeterli gerekçeler olduğu belirtildi. İngiltere’nin İsrail’e yönelik 350 silah lisansından 30’unu askıya almasını örnek gösteren Artists4Ceasefire grubu, ABD’’nin de de benzer bir adım atması gerektiğini savundu.





BIDEN NETANYAHU’YU İKNA EDEBİLİR

Mark Ruffalo, İngiltere’nin bu adımını “yeterli değil ama bir başlangıç” olarak nitelendirdi. Ruffalo açıklamasında, ABD hükümetinin "kalıcı bir ateşkes elde etmek için gerekli kartları elinde tuttuğunu" ileri sürdü. “Ateşkes için gece gündüz çalıştıklarını duymaya devam ediyoruz” diyen Ruffalo, “Açık olalım. Netanyahu kalıcı bir ateşkesi kabul etmeyi reddederse, Biden İsrail'e yönelik askeri yardımı kesme kesme yetkisine zaten sahip" dedi. Mahershala Ali ise ABD vergilerini kullanılarak gerçekleştirilen "kitlesel yıkıma" son verilmesi çağrısında bulundu.





YENİ BİR LOGO İLE DUYURDULAR

Grubun çağrısı, Shepard Fairey tarafından tasarlanan yeni bir logo ile duyuruldu. Fairey, 2008 yılında Barack Obama’nın ABD başkanlık kampanyasında kullanılan ünlü “Hope” posterini de tasarlamıştı. Tasarımı hakkında açıklama yapan Fairey, “Bu tasarım düşmanlığın üstüne çıkmak, yıkıma ve tahribata son vermek için bulmamız gereken kolektif insanlığın mesajını taşıyor"dedi.





470’ten fazla sanatçıdan destek

Kampanya, ilk olarak Ekim 2023’te yayımlanan ve Gazze ile İsrail’deki çatışmaların durdurulmasını talep eden dilekçeyle gündeme gelmişti. Söz konusu dilekçe, Jon Stewart, Ariana Grande ve Mark Ruffalo gibi ünlüler tarafından imzalanmış ve 470’ten fazla sanatçı tarafından destek görmüştü. Sanatçılar grubu, Mart ayında Los Angeles’taki Oscar töreninde küçük kırmızı rozetler dağıtarak da soykırıma karşı dikkat çekmişti. İngiltere’nin kararı, ciddi insani hukuka aykırı kullanımlardan dolayı silah satışlarının risk taşıdığı gerekçesiyle alınmıştı.



