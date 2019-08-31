Hong Kong diken üstünde

Hong Kong’da önceki gün yapılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (ÇHKO) Hong Kong Garnizonu’nda rotasyon adımının ardından, kentte gün içinde hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Andy Chan ve Agnes Chow gözaltına alındı. Wong ve Chow, haziranda Wan Chai semtindeki “polis karakollarını hedef alan yasadışı bir gösteriye katılmak”, “gösteriyi organize ve teşvik etmekle” itham edilirken, Chan ise “polise saldırmak” ve “isyan” şüphesiyle gözaltına alındı. Wong ve Chow, ilerleyen saatlerde 1200 dolar ödeyerek kefaletle serbest bırakıldı. İkili hakkında açılan davanın Kasım ayından önce başlaması bekleniyor.

ŞINCIN’DA GENİŞ KAPSAMLI TATBİKAT

Hong Kong’da 2014’te düzenlenen “Şemsiye Devrimleri” adlı protesto gösterilerinin önemli figürleri olan Wong ve Chow’un gözaltısı, Çin medyasınca “3 öncü ayrılıkçı gözaltına alındı, Hong Kong polisi teyit etti” başlığıyla verildi. Diğer yandan bugün düzenlenmesi planlanan protesto, polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı gerekçesiyle önceki gün yasaklanmıştı. Protestocular ile Çin hükümeti arasında psikolojik savaşa dönüşen gösterinin iptali akabinde, Çin medyası, Şıncın’da yüzlerce Çin polisle isyanla mücadele senaryolarının icra edildiği tatbikat görüntülerini paylaştı. Buna göre, kentteki bir stadyumda yapılan tatbikatlarda, protestocuları canlandıran polisler, şemsiye ve kask taşıyor, uzun sopalar ve molotof kokteylleri kullanarak Çin polisiyle çatışıyor. Polisler de göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile göstericilere müdahale ediyor.

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