Hong Kong'da evcil köpekte koronavirüse rastlandı

Hong Kong'da bir evcil köpekte koronavirüs'e rastlandı. Hong Kong Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı, düşük seviyede virüs taşıdığı saptanan köpeğin 14 gün karantinaya alındığını açıkladı.

Köpeğin sahibi 60 yaşlarındaki kadın, önceki gece koronavirüs teşhisi ile hastanede karantinaya yerleştirilmişti.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan virüs insandan insana hızlı bir şekilde yayılırken, bugüne kadar evcil hayvanlardan insana bulaşmasının mümkün olduğunu gösteren herhangi bir belirtiye rastlanmadı.

Hong Konglu sağlık yetkilileri buna rağmen köpeğin kontrol altında tutulacağını ve virüsten arınana kadar bazı analizlere tabi olacağını ifade etti.

50'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs şu ana kadar 80 binden fazla kişiyi etkiledi.