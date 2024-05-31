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Dünya

Hüküm giyen Trump kamera karşısına geçti: Mahkeme taraflı yargılama yaptı

ABD eski Başkanı Donald Trump, 'sus payı' davasında suçlu bulundu. ABD tarihinin hüküm giyen ilk başkanı olan Trump, kamera karşısına geçerek mahkemeyi hedef aldı. Hakkında taraflı yargılama yapıldığını söyleyen Trump, "Faşist bir devlette yaşıyoruz. Görülmemiş bir olay yaşıyoruz." dedi. Karara itiraz edeceğini söyleyen Trump, "Kamuoyu yoklamalarında benim önde olduğumu gördüklerinde bana karşı bu davayı açtılar." ifadelerini kullandı.

18:24 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 18:53 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

ABD tarihinin hüküm giyen ilk başkanı

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Yaklaşık 6 hafta boyunca New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında Trump, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Hüküm giyen Trump kamera karşısına geçti: Mahkeme taraflı yargılama yaptı

ABD tarihinin hüküm giyen ilk başkanı olan Trump, kamera karşısına geçerek mahkemeyi hedef aldı.

Hakkında taraflı yargılama yapıldığını söyleyen Trump,
"Faşist bir devlette yaşıyoruz. Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı. Şu ana kadar yaptığım her şeye bakabilirsiniz"
dedi.

"Önde olduğum için bu davayı açtılar"

Anketlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın önünde olduğunu belirten Trump,
"Karara itiraz edeceğiz. Kamuoyu yoklamalarında benim önde olduğumu gördüklerinde bana karşı bu davayı açtılar. Hapis yatmam bekleniyor."
diye konuştu.

#Donald Trump
#ABD
#Mahkeme
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