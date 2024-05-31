Hüküm giyen Trump kamera karşısına geçti: Mahkeme taraflı yargılama yaptı

Amerikan tarihinde ilk kez bir başkanın kriminal olarak yargılandığı ‘sus payı’ davasında jüri kararı bekleniyor. Altı hafta süren duruşmalar sırasında Manhattan Başsavcısı, Trump’ın Stormy Daniels’a ilişkilerinin detayını basına anlatmamak karşılığında yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyi masraf göstermek için belgede tahrifat yaptığı suçlamasını yöneltti. Başsavcı Trump’ın bu ödemeyi başkanlık seçimini kazanmasını engelleyebilecek bir skandaldan kaçınmak için yaptığını ve bunun da seçim kampanya yasalarını