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Hunter Biden hakim karşısında: Vergi suçlamalarını kabul etmedi

9 ayrı vergi suçlaması için Los Angeles Bölge Mahkemesindeki duruşmada hakim karşısına çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, kendisine yönelik vergi kaçırma suçlamaları karşısında suçsuz olduğunu savundu. Duruşma haziran ayına ertelendi.

07:27 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 07:27 - 12/01/2024 Cuma
AA
Hunter Biden
Hunter Biden

Biden, hakkında 9 ayrı vergi suçlaması için Los Angeles Bölge Mahkemesindeki duruşmada hakim karşısına çıktı.


Duruşma, Hunter Biden'ın California Merkez Bölgesi'nde vergilerini ödemediği iddiasıyla suçlanmasından sadece bir ay sonra geldi.

İddianame dosyasında, Biden'a yönelik vergi beyanı yapmama, vergi ödememe, kaçakçılık ve sahte vergi beyanı gibi üçü ağır, altısı kabahat niteliğinde 9 suçlama yer aldı.


Hunter Biden, ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Mark Scarsi'nin, kendisine yönelttiği tüm suçlamalar için savunmasını sorduğunda "Suçsuzum." cevabını verdi.

Federal savcılar, geçen ay federal mahkemeye sundukları 56 sayfalık iddianamede, 2018'de Los Angeles'a taşınan Hunter Biden'ın, 2016'dan 2019'a kadar en az 1,4 milyon dolar federal vergiyi ödemediğini iddia etti.


Savcılar, Biden'ın bu parayı, Ekim 2016'dan 2020'ye kadar, "uyuşturuculara, eskortlara ve kız arkadaşlarına, lüks otellere ve kiralık mülklere, egzotik arabalara, kıyafetlere ve kişisel nitelikteki diğer eşyalara harcadığını" öne sürdü.


Duruşma haziran ayına ertelendi.


Kongreyi tahkir ile suçlanmıştı


Hunter Biden hakkında dün Kongrede ifade verme çağrılarını reddetmesinin ardından, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından "Kongreyi tahkir" ile suçlanması için tavsiye kararı alınmıştı.


Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğul Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak "halka açık olması" şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Hunter Biden ise ifade vermeye gitmemişti.


Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.



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#Hunter Biden
#Los Angeles Bölge Mahkemesi
#vergi
#ABD
#Joe Biden
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