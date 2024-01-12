Hunter Biden hakim karşısında: Vergi suçlamalarını kabul etmedi

Amerika’da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan; ünlülerle siyasetçileri bu ağ ile İsrail'in kontrolüne sokan Jeffrey Epstein’ın davasından saçılan pislikler gündemi sarsmaya devam ediyor. ABD’li papaz Greg Locke'un, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir konuşmada, tüm bu pisliklerin yakın zamanda ortaya çıkacağını ifade etmesi, gündeme oturdu. O konuşmasında, "Kongre Binası ve Beyaz Saray'ın altındaki tüneller ortaya çıkacak. Hollywood'daki pedofili sürüsü ifşa olmak üzere. Joe, o seks kaçakçılığı yapan iblis ruhlu bir solcu. Tanrı bu sübyancıları ortaya çıkaracak" demişti.