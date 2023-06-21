Hunter Biden vergi ve silah bulundurmayla ilgili suçlamaları kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık süresince imza attığı gaflara bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde eski Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili bir gaf yapan Biden, bu kez de iklim değişikliği ile ilgili katıldığı konferansta tarihleri karıştırarak sosyal medyada alay konusu oldu.