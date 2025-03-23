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Husiler fırlattı İsrail engelledi: Füze sınırlara girmeden düşürüldü

Husiler fırlattı İsrail engelledi: Füze sınırlara girmeden düşürüldü

13:1023/03/2025, Pazar
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Siyonist İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin ülke sınırlarına girmeden hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Katil İsrail Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'den sabah saatlerinde atıldığı belirtilen balistik füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, fırlatılan balistik füze nedeniyle Kudüs ve Tel Aviv de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail'i salı gününden bu yana beşinci kez hedef aldı.​​​​​​​


#Husiler
#Yemen
#İsrail

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