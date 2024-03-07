Husiler: Uyarıda bulunmadan hiçbir gemiyi hedef almıyoruz

Yemen'deki İran destekli Husiler, uyarıda bulunmadan hiçbir gemiyi hedef almadıklarını açıkladı.
ABD'nin, Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir füzenin "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye isabet etmesi sonucu mürettebattan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Abdusselam, Kızıldeniz'de yaşananların sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu kaydederek ABD'nin İsrail'i durdurmak yerine çatışmayı tırmandırmayı tercih ettiğini aktardı.
Kızıldeniz'deki durum
Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.