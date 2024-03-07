Husiler: Uyarıda bulunmadan hiçbir gemiyi hedef almıyoruz

Kızıldeniz'de sular bir kez daha ısındı. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail limanlarına doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık vermekten tereddüt etmeyeceklerini vurgulayarak Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için meşru hedefler olduğunu yineledi.