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Dünya

Hutbeleri de takip ediyor

Filistin Özgürlük ve Onur Partisi Başkanı Emced Şihab, Batı Şeria’daki durumu anlatırken, “(İsrail’e) Karşıt bir şey söylenmesin diye cuma hutbelerini bile takip ediyorlar” dedi.

Canberk Doğan
04:00 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:35 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emced Şihab.

Emced Şihab.

Gazze'deki katliam her geçen gün şiddetini artırıyor. İşgal güçlerinin saldırıları, Batı Şeria'daki yerleşimcileri daha da cesaretlendiriyor. Filistin Özgürlük ve Onur Partisi Başkanı Dr. Emced Şihab, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. İsrail'in Batı Şeria’da hukuku ayaklar altına aldığını belirten Şihab, yerleşimci işgalcilerin bu güce ve cesarete sahip olmasıyla ilgili iki isme dikkat çekti. Şihab, “Biri parlamentoda 14 temsilcisi bulunan dini Siyonizm’in lideri Somitraj. Diğeri ise aşırıcı İç/Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir. Bunlar, İsraillileri Batı Şeria'daki bölgelere yerleşmeye teşvik ediyor. Batı Şeria’da aşırı sıkı bir tutum var. Burada kendileriyle ilgili karşıt bir şey söylenmesin diye cuma hutbelerini bile takip ediyorlar” dedi.

ORTAK TEPKİ VERİLMELİ

İsrail’in Gazze’nin kuzeyini tamamen ele geçirmek istediğini anlatan Şihab, şöyle konuştu: “Gazze’nin kuzeyindeki insanları güneye göç ettirip kuzeyi kendi topraklarına katmak istiyorlar. Bu sebeple Gazze’nin kuzeyinden, tam ortadan bir kara harekatı düzenliyor. Amaç, güneye sıkıştırdığı insanları vurarak Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını sağlamak. İsrail ordusu, Gazze’yi ele geçirmek için yaptığı birçok denemede başarısız olduğu için artık masum insanlara saldırıyor. Bu acımasız saldırılara ülkelerin birlik olarak karşılık vermesi gerek. Ortak tepki konulmadığı için bu kadar rahat hareket ediyorlar. İsrail’in işlediği savaş suçlarının hesabını vermesi için tüm ülkeler birlikte hareket etmeli. Gazze’de şu an bir soykırım var. Buradaki insanların

canları kurtarılmalı.”



#Filistin
#İsrail
#Ortadoğu
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