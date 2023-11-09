Hutbeleri de takip ediyor

Gazze'deki katliam her geçen gün şiddetini artırıyor. İşgal güçlerinin saldırıları, Batı Şeria'daki yerleşimcileri daha da cesaretlendiriyor. Filistin Özgürlük ve Onur Partisi Başkanı Dr. Emced Şihab, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. İsrail'in Batı Şeria’da hukuku ayaklar altına aldığını belirten Şihab, yerleşimci işgalcilerin bu güce ve cesarete sahip olmasıyla ilgili iki isme dikkat çekti. Şihab, “Biri parlamentoda 14 temsilcisi bulunan dini Siyonizm’in lideri Somitraj. Diğeri ise aşırıcı İç/Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir. Bunlar, İsraillileri Batı Şeria'daki bölgelere yerleşmeye teşvik ediyor. Batı Şeria’da aşırı sıkı bir tutum var. Burada kendileriyle ilgili karşıt bir şey söylenmesin diye cuma hutbelerini bile takip ediyorlar” dedi.