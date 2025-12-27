İç savaş eğitimi de vurdu: Suriye Eğitim Bakanı Terko bilançoyu duyurdu

Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko, iç savaş nedeniyle ülkede 2 milyon 400 bin çocuğun eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan Terko, iç savaşın eğitimdeki etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni dönemde bakanlığın temel önceliğinin, anayasal güvence altına alınan eğitim hakkını ülkenin tamamındaki Suriyeli çocuklara ulaştırmak olduğunu vurgulayan Terko, savaş ve bölünmüşlük nedeniyle ülkede 5 farklı müfredatın uygulandığını, bu durumun müfredatın birleştirilmesini zorunlu kıldığını belirtti.

Bu kapsamda 2026 yılının, ortaokul ve lise bitirme sınavları için geçiş yılı olacağını aktaran Terko, 2027 yılında ise müfredat ve sınavlarda ülke genelinde tam birliğin sağlanacağını ifade etti.





"1003 okur onarıldı"

Okulların fiziki durumuna ilişkin bilgi veren Terko, ülkedeki okulların yüzde 40’tan fazlasının hasar gördüğünü söyledi.

Onarıma ihtiyaç duyan okul sayısının yaklaşık 8 binin olduğunu paylaşan Terk,"1003 okur onarıldı.1015 okulun onarımı sürüyor." diye konuştu.

Terko, çalışmaların altyapı, donanım ve öğretmen ihtiyacını kapsayan ortak bir hükümet programı çerçevesinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Terko, Suriye’ye geri dönenlerin sayısının 1 milyon 360 bine ulaştığını, bunların 570 bininin çocuk olduğunu belirterek, bu durumun eğitim sistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu kaydetti.

Kış şartlarına da değinen Terko, okullarda ısınma imkanlarının bölgelere göre yüzde 60 ile 90 arasında sağlandığını ifade etti.

Bakan Terko, yurt dışından dönen öğrencilerin belgeleri eksik olsa dahi eğitime başlatıldığını, eksik belgelerin tamamlanması için 1 yıl süre tanındığını söyledi.

Hiç belge bulunmaması halinde ise öğrencilerin seviye tespit sınavına alındığını belirten Terko, kamplarda ya da savaş yıllarında eğitimden kopan çocuklar için uygulanan "B müfredatı" kapsamında öğrencilerin bir yılda iki yılın derslerini alabildiğini aktardı.





"2.4 milyon çocuk eğitimden koptu"

"Ülkede savaştan dolayı 2,4 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı" diyen Terko, bunun nedenlerinin okul bulunmamasına bağlı eğitsel terk ile yoksulluk ve çocuk işçiliğine bağlı ekonomik terk olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirildiğini ifade etti.

Öğretmen kadrosuna ilişkin verileri de paylaşan Terko, göreve iade için 22 bin 500 öğretmenin başvurduğunu, bunlardan 11 binden fazlasının fiilen göreve başladığını bildirdi.

Bakan Terko," Ayrıca kuzey bölgelerinden yaklaşık 13 bin öğretmen sisteme dahil edildi." dedi

Yeni müfredat çalışmalarına değinen Terko, İngilizcenin zorunlu ve başarısızlık halinde sınıf geçmeye engel bir ders olacağını, diğer dillerin ise seçmeli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko, eğitim sisteminde ezbere dayalı yaklaşımdan uzaklaşılarak analitik düşünme, teknoloji ve yapay zeka odaklı bir yapıya geçileceğini kaydetti.



