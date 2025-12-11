Suriye ile ticaret 3.2 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu.
Filistin'in ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlatılan kontrollü ticaret mekanizması çerçevesinde bu ülkeye 481 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Bolat, Mayıs 2024'te aldıkları kararla Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaretini 20 ay boyunca tamamen durdurduklarını, bu durumun Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileri tarafından açıkça teyit edildiğini anlattı.
8 SINIR KAPISI FAAL
Suriye ile 11 gümrük kapısının 8'inin faal olarak çalıştığını ve bu kapıların hepsinde genişletme ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bolat, "Siyasi durum elverdiği takdirde Nusaybin ve Mürşitpınar gümrük kapıları noktasında da inşallah Türkiye ve Suriye olarak bunu açabiliriz. Ancak bu konu bir devlet kararıdır. Bu yıl Suriye ile ticaret hacmimiz de yüzde 50 artarak 3,2 milyar dolara yükselmiştir." bilgisini verdi.