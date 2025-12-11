Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Suriye ile ticaret 3.2 milyar dolara ulaştı

Suriye ile ticaret 3.2 milyar dolara ulaştı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0011/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ömer Bolat.
Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Filistin'in ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlatılan kontrollü ticaret mekanizması çerçevesinde bu ülkeye 481 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Bolat, Mayıs 2024'te aldıkları kararla Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaretini 20 ay boyunca tamamen durdurduklarını, bu durumun Ticaret Bakanlığı gümrük verileri ve TÜİK verileri tarafından açıkça teyit edildiğini anlattı.

8 SINIR KAPISI FAAL

Suriye ile 11 gümrük kapısının 8'inin faal olarak çalıştığını ve bu kapıların hepsinde genişletme ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bolat, "Siyasi durum elverdiği takdirde Nusaybin ve Mürşitpınar gümrük kapıları noktasında da inşallah Türkiye ve Suriye olarak bunu açabiliriz. Ancak bu konu bir devlet kararıdır. Bu yıl Suriye ile ticaret hacmimiz de yüzde 50 artarak 3,2 milyar dolara yükselmiştir." bilgisini verdi.



#Ticaret
#Suriye
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevre Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı: Mühendis, Mimar, Tekniker, Avukat ve diğer kadrolar için şartlar açıklandı