İç savaş endişeleri büyüyor: Lübnan istikrara hasret

Ülkenin güneyinde 1948’den beri 60 binden fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Ayn el-Helva Kampı’nda aralarında Fetih Hareketi’nin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında 29 Temmuz’dan bu yana silahlı çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM), çatışmalar nedeniyle 400’e yakın evin büyük oranda hasar gördüğünü, 4 bin kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Ateşkes duyurusuna rağmen sona ermeyen çatışmalarda 12 kişi öldü, 60’tan fazla kişi yaralandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise yüzü maskeli bazı kişilerin şehir merkezlerinde otomatik silahlarla havaya ateş açtığı görülüyor. Öte yandan, Körfez ülkelerinden art arda ülkeye seyahat uyarıları geliyor. Bahreyn, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, vatandaşlarına Lübnan’a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Lübnan’ın geçici Savunma Bakanı Maurice Slim’in aracına başkent Beyrut’ta seyir halindeyken kurşun isabet etmesinin ardından Lübnan’ın iç güvenliği konusunda endişeler artmıştı. Lübnan İçişleri Bakanlığı’nın olayın suikast girişimi olmadığını açıklaması birçok kişiyi tatmin etmedi. Lübnan basınına konuşan yetkililer, söz konusu olayın Beyrut’un güneydoğusundaki dağlarda bulunan bir köyde Hizbullah üyeleri ile köy sakinleri arasında çıkan çatışmanın ardından köye Lübnan ordusunun konuşlandırılması sırasında meydana geldiğini ve Slim’in aracına başıboş mermilerin isabet ettiğini ifade etti.

Lübnan’ın istikrarı için bir diğer tehdit ise, ülkenin güneyinde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında haftalardır devam eden gerginlik. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yaparak Lübnan Hizbullahı ile İsrail arasında çıkabilecek bir savaşın Lübnan’ın “Taş Devri’ne” geri dönmesiyle sonuçlanacağını söyledi. Gallant, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’a seslendiği mesajında, “Hata yapma. Biz savaş istemiyoruz. Ancak sivillerimizi, askerlerimizi ve egemenliğimizi korumaya hazırız” dedi. Hizbullah’tan ise henüz bir cevap gelmedi. Çarşamba günü Cebel Lübnan vilayetine bağlı Kahale beldesinde kamyon kazası sonrası bölge sakinleri ile kamyon sahipleri arasında çatışma çıkmıştı. Lübnan ordusu, Hizbullah’a ait kamyonun “mühimmat” yüklü olduğunu açıkladı. Lübnan’da Hizbullah haricinde de çok sayıda silahlı grup bulunuyor.